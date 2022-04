Forskningsprosjektet, som har sammenlignet flyktninger i flere land, viser at det er vanskelig for flyktninger å bidra både i arbeidslivet og ellers, men fordi nordmenn er mest opptatt av hva vi kan gjøre for flyktningene, og ikke hva de kan bidra med selv, får de det ekstra vanskelig her.

– Konsekvensen blir at de ender som passive mottakere, og det gagner ingen, sier førsteamanuensis Nora Wiium ved psykologisk institutt ved Universitetet i Bergen til NRK.

Hun mener man må slutte å se på flyktninger som én gruppe og heller fokusere på deres individuelle ressurser.

– Selv om de er i en sårbar situasjon har de også styrker. Styrker som vi må anerkjenne, sier Wiium.

