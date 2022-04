annonse

For andre år på rad troner NRK øverst på listen over landets mest populære arbeidsplasser i Randstads store employer brand undersøkelse.

Nær 4000 norske arbeidstakere har svart på undersøkelsen, heter det i en pressemelding.

– Det er svært krevende å rekruttere for tiden, og det å ha et godt omdømme blant arbeidstakere har aldri vært viktigere i kampen om talentene. Den kampen står NRK særdeles godt rustet til å vinne med sitt sterke employer brand, sier Randstad-sjef Eivind Bøe.

Flest ønsker å jobbe for NRK

NRK er stemt frem som steder hvor flest kunne tenke seg å jobbe. NRK scorer angivelig høyt på å ha interessante arbeidsoppgaver, et godt omdømme, en solid økonomi og et godt arbeidsmiljø.

– Dette er en utrolig fin anerkjennelse og jeg er veldig glad for at vi får denne gjeve plasseringen for andre år på rad. Særlig etter en krevende periode med pandemi, sier den nye kringkastingssjefen Vibeke Fürst Haugen.

Haugen har sin første arbeidsdag som kringkastingssjef fredag 29. april. NRK eneste medieaktør på topp ti-listen.

Det er Kantar som har gjennomført undersøkelsen på vegne av Randstad som er verdens største HR- og rekrutteringsselskap. I Norge er det ingen andre medieaktører på topp ti-listen.

– NRK er en mangfoldig og kreativ arbeidsplass med mange spennende arbeidsoppgaver. Vi har for eksempel over 100 yrkesgrupper i NRK som jobber på 50 steder i landet, og vi har medarbeidere fra fire generasjoner. Det gir oss utrolig mye, men krever også mye av oss som arbeidsgiver. Derfor jobber vi hele tiden med å skape et godt og kreativt arbeidsmiljø, sier Fürst Haugen, som selv har vært i statskanalen siden 1996.

– NRK er i en klasse for seg. Resten av topp 10-listen er preget av store selskaper som jobber innen teknologi, olje og energi, sier Bøe.

Etter NRK følger Sopria Steria og Aker Solutions på listen over arbeidsgivere flest kunne tenke seg å jobbe for. Sopria Steria scorer høyt på å tilby fleksible løsninger for fjernarbeid, gode karrieremuligheter og interessante arbeidsoppgaver, mens Aker Solutions får toppscore for attraktive betingelser, en solid økonomi og gode karrieremuligheter.

