Dersom Putin kutter av gassen til Europa kan det gjøre strømmen betydelig dyrere i Norge, sier DNB.

DNB ser en «reell risiko» for at russisk gass til Europa vil bli kuttet helt, enten på grunn av at Russland aktivt stopper å eksportere, eller ved at rørledningene vil bli påvirket av krigen, skriver E24.

Det skriver banken i sine oppdaterte økonomiske utsikter for Norge.

– Etterspørsel etter norsk elektrisitet blir da høy. Da vil vi ha ganske høy eksport fra Norge og tappe magasinene. Om det skjer samtidig som vi får lite påfyll risikerer vi at vi må bremse produksjonen av vannkraft ganske kraftig. Da blir vi avhengig av import – og i mye større grad vindkraft, sier Kyrre Aamdal i DNB Markets, som har skrevet rapporten.

I dette tilfellet kan den norske regjeringen bli tvunget til å starte rasjonering i kraftkrevende industris strømbruk, sier Aamdal.

– Da blir gass og strøm så dyrt at man må begynne å stenge ned deler av industrien. Da kan det fort bli resesjon i Europa, sa analysesjef Tor Reier Lilleholt i Volue Insight til Dagens Næringsliv onsdag.

Betale for gass i rubler

Ungarn har gått med på å betale for russisk olje og gass i rubler, bekrefter landets utenriksminister Peter Szijjarto i et intervju med CNN.

– 85 prosent av våre gassforsyninger kommer fra Russland, og 65 prosent av våre oljeforsyninger kommer fra Russland. Hvorfor? Fordi dette bestemmes av infrastruktur. Dette er ikke for moro skyld, vi har ikke valgt denne situasjonen, sier han til CNN.

Fire europeiske gasselskaper, som ikke er navngitt, har så langt betalt for gassen i rubler, rapporterte Bloomberg onsdag, ifølge NTB.

