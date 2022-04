annonse

Extinction Rebellion aksjonerte under påskegudstjenesten i Skien kirke, men løper ikke inn i moskéene. De avbryter ikke muslimers bønn for å protestere mot halalslakt – og nå vet alle hvorfor. Bare spør en koranbrenner. Apropos hykleri og politisk teater: Er det noen som har hørt noe mer fra kunst- og kulturlivet i det siste?

Under karikaturstriden studerte jeg på Kunstakademiet i Oslo. Det satte sine spor. I 2005 publiserte Jyllands-Posten hele tolv karikaturtegninger av profeten Muhammed. Reaksjonene fra den muslimske verden lot ikke vente på seg, og debatten raste om ytringsfrihet og blasfemi. Det norske Magazinet republiserte tegningene i januar 2006 og straks stod den norske ambassaden i Damaskus i flammer. Redaktør Vebjørn Selbekk ble drapstruet og måtte gå i dekning. Altså internasjonale konflikter, terror, trusler og drapsforsøk – alt på grunn av noen bilder?

Vi var mange som diskuterte saken både åpent og ivrig, også med dekan og professorer. Tross ulike perspektiver, nyanser og trykkforskjeller, var det angrepet på ytringsfriheten selv som var den dominerende bekymringen – ikke minst problemet med selvsensur. På et tidspunkt gikk det knapt én dag uten at noen hostet opp nye idéer til kunst og representasjoner av Profeten. Men iveren avtok, og våre imaginære kunstverk skulle forbli kun potensielle krenkelser. Vi forsto at konseptkunsten hadde noen fordeler – vi slapp jo å realisere den.

Jeg mener, hvorfor provosere noen? Hva skulle hensikten egentlig være? Krenkelser til hvilken gevinst eller risiko? Men i utviklingen av vårt gryende, kulturelle stockholmssyndrom var det ikke nok å bare foreta pragmatiske risikovurderinger, men å sympatisere med de krenkede. Og jo mer trusler, vold og terror, dess større ydmykhet krevde situasjonen av oss. Ble dette vår ny-empatiske kristelighet, insha’Allah?

Det skulle ikke bli bedre. Den franske forfatteren Michel Houellebecq skulle få rett i at Marine Le Pen ville tape årets valg. Vinneren ble riktignok ingen representant for Det muslimske brorskap, men fiksjonen ville som kjent få blodig konkurranse av virkeligheten. 7. januar 2015 utkom boka «Underkastelse» – og Houellebecq prydet for anledningen fremsiden av Charlie Hebdo. Terrorangrepet denne dagen sendte atter nye sjokkbølger inn i den frie verden, kulturen og kunsten.

Terroren kom så avgjort på atelierbesøk – og den tok seg til rette. På ubestemt tid. Tilslutt ble den innvilget permanent opphold. «Det var en vanskelig situasjon, og vi kan lære av håndteringen», sa Jonas Gahr Støre til VG i 2017, altså elleve år etter Selbekks publisering. «Dette var en tilspisset situasjon som satte norske liv i Norge og utlandet i fare. Jeg var utenriksminister og hadde ansvaret for å håndtere den. Og jeg mener at jeg har deltatt i debatten om det etterpå. Vi forsvarte ytringsfriheten, og vi forklarte situasjonen i Norge til andre land.»

Det ble altså deltatt og det ble forklart, og jeg kan forsikre utenriksministeren som nå er statsminister at vi lærte. Ja, vi lyttet. Vi lærte nødvendigheten av selvsensur. Vi lærte at vi bare må leve med fatwaer og dødstrusler. Vi lærte også at det er vi som får skylden for å «provosere» og kritisere Islam – ja, selv når våre parallellsamfunn dropper skituren i påska og heller samler familien til steining av politiet.

Nordmenn blir ikke mer åpne for religionskritikk, men mindre. Halvparten av befolkningen synes nedsettende ytringer mot kristne er uakseptabelt, men andelen øker betraktelig når det gjelder islam. Hele syv av ti nordmenn aksepterer ikke slike ytringer mot muslimer – på noen arenaer – og kun tre av ti mener «brenning av religiøse symboler» kan tillates. Funnene fra Institutt for samfunnsforskning viser også at «unge kvinner og velgere på venstresiden har blitt mer restriktive». Dette er altså grupper som har fremtiden foran seg og selv er tettest på offentlig sektor og utdanning. Tror noen da at en blodrødgrønn, statsstøttet og kvinnedominert kunstscene vil stå på frihetens barrikader?

I hope that even my worst critics remain on Twitter, because that is what free speech means — Elon Musk (@elonmusk) April 25, 2022

Som en dypt bekymret medborger og billedkunstner må jeg spørre statsministeren nøyaktig det samme som Kjetil Rolness gjør: «Hva sier du Jonas Gahr Støre, som la deg flat for krenkede muslimer under karikaturstriden? Er du stolt av disse tallene?» Joda, de gangene Støre kom ut med klare, kompromissløse uttalelser under karikaturstriden var han verdens, verdens kuleste. Sånt ga håp, stolthet og fremtid for kunstnerspirer.

Men fremtiden kom jo og nå vet vi bedre. Den frie verden, intet mindre, lar seg ikke forsvare på knærne. Her må vi stå oppreist, også for retten til blasfemi og retten til å være uenige. Det er tross alt dette som er et moderne samfunn, vår felles standard og kulturhistorie. Har vi nå glemt kampen mot overmakten og doktrinene? Vår popkultur, humor, satire og toleranse? Individet selv? Våre egne helter og heltinner som banet veien? «Få har gjennomgått så mye ufortjent motbør som Shabana Rehman», skriver Danby Choi i en hyllest. En av våre egne frihetsgudinner har fått kreft og det maner til ettertanke. Om noe trenger vi jo flere ytringsforkjempere, multikunstnere, komikere, underholdere og kritikere av Shabanas kaliber, ikke færre. Lys og liv, ikke sensur, trusler og frykt. Livskunst og pågangsmot. Vant vi ikke revolusjonen, da?

