Venter du med å bestille sommerferie i fellesferien, vil du støte på et betydelig høyere prisnivå enn før.

Mange nordmenn ser frem til en mer normal sommer, etter cirka to år med pandemi og nedstengninger. Men dersom man ønsker å reise til syden i fellesferien, blir prisene stive.

En barnefamilie på fire personer som har lyst til å reise på en ferie i Hellas eller Spania sammen med et par besteforeldre i to uker på et familievennlig hotell, må regne med å betale rundt 100.000 kroner for reise og hotell, skriver Nettavisen.

Reiselivsoperatøren TUI mener at prisnivået i hovedsak kommer av et generelt høyere kostnadsnivå.

– Priseksempelet du viser er helt vanlig, sier Nora Aspengren i TUI til Nettavisen.

– Det er forskjellig prisnivå på reiser i fellesferien og reiser før og etter. Prisene kan være noe høyere enn tidligere, mye på grunn av et generelt høyere kostnadsnivå, ikke noe spesielt knyttet til reiseliv, sier Aspengren.

Nettavisen skriver videre at det fremgår av nettsidene til de store reiseoperatøren at man i de fleste tilfeller vil gå ned betydelig i standard hvis man vil spare penger. Men man kan også spare mye på å flytte reisen bort fra fellesferien i juli. Man kan spare 40-60 prosent både på flyreiser og pakkereiser ved å legge turen til juni hvis man har muligheten, ifølge Nettavisen.

