Sterkt kritisk til «the Squad».

Cedric Richmond, som angivelig har vært en sterk kritiker av den progressive fløyen i Det demokratiske partiet i USA, forlater nå sin jobb som seniorrådgiver i Det hvite hus.

Han vil i stedet jobbe for Demokratenes nasjonale komité, DNC. Det melder Fox News.

Richmond har vært direktør ved kontoret for offentlig engasjement i Det hvite hus, samt seniorrådgiver for Joe Biden. Han vil nå fungere i en rådgivende kapasitet i DNC.

– Jeg er begeistret over at presidenten har overlatt til meg å hjelpe til med å styrke det robuste arbeidet som allerede gjøres i DNC for å sikre at Demokratenes majoriteter i Huset og Senatet vokser, og for å øke antallet demokratiske guvernører i delstatshovedstedene og rundt omkring i landet, sier Richmond i en uttalelse tirsdag.

Richmonds avgang kommer bare en dag etter at det ble kjent at han har stilt seg svært kritisk til sin partikollega, Kongress-kvinnen Alexandria Ocasio-Cortez, som er kjent for sin såkalte progressive linje, og hennes medsammensvorne i det såkalte «Squad».

«The Squad» består av kongressrepresentantene Ocasio-Cortez fra New York, Ilhan Omar fra Minnesota, Ayanna Pressley fra Massachusetts, Rashida Tlaib fra Michigan, Jamaal Bowman fra New York og Cori Bush fra Missouri. De er kjent som venstreradikale, og står for en ytterliggående identitetspolitikk sett med norske øyne.

«Jævla idioter»

Cedric Richmond skal ifølge to reportere ha kalt «the Squad» for «jævla idioter». Opplysningen kommer frem i en bok de to reporterne har skrevet.

Mange i Det demokratiske partiet frykter at partiets mer radikale fløy og dets retorikk om å «defunde» politiet, samt omfavnelse av sosialisme, skapte problemer og ledet til et dårligere resultat enn man ellers kunne ha oppnådd under valget i 2020. Joe Biden selv har rettet en kritisk pekefinger i retning av den såkalte progressive fløyen, skriver Fox News.

