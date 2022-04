annonse

Donald Trump er tilbake på sosiale medier for første gang på over ett år.

– JEG ER TILBAKE! COVFEFE, skriver den tidligere presidenten på Truth Social.

Covefe er noe som ble skrevet av Trump på Twitter da han var president i 2017, noe som trolig var en skrivefeil. Covfefe har siden blitt en meme blant Trumps tilhengere.

Trump Social er en sosial plattform som Trump selv har vært med på starte. Etter kun en time hadde han fått over 100 000 likes, pluss over 40 000 delinger.

Trump ble kastet ut av de største sosiale plattformene for over ett år siden etter Kongress-stormingen.

Det har vært mye snakk om Trump ville returnere til Twitter etter at Elon Musk kjøpte opp den sosiale plattformen.

Trump uttalte til Fox News at han ikke vil bli å se på Twitter.

– Jeg skal ikke på Twitter, jeg kommer til å holde meg på TRUTH. Jeg håper Elon kjøper Twitter fordi han vil gjøre forbedringer der og at han er en bra mann, men jeg kommer til å bli værene på TRUTH.

Truth Social har hatt problemer siden oppstarten i februar, men i løpet av den siste uken har den blitt veldig populær.

– Truth Social slår for tiden Twitter og TikTok på Apple Store, skrev Twitter-sjef Elon Musk på sin egen profil etter han fikk skryt av Trump.

Truth Social is currently beating Twitter & TikTok on the Apple Store pic.twitter.com/RxawVUAYKH

— Elon Musk (@elonmusk) April 27, 2022