Det er ikke lett å sette Twitter-oppkjøper Elon Musk i bås. Men han er utvilsomt finansverdens svar på rockestjerne.

Musk er kjent for sin urokkelige tro på alle mulighetene teknologien gir. Og han har penger nok til å prøve seg på det meste. I disse dager er det Musks planlagte oppkjøp av Twitter som har vakt oppmerksomhet verden over. Et oppkjøp som har skapt både vill begeistring og sterk bekymring.

Som en av verdens rikeste er han først og fremst kjent som gründer og investor. Han er forretningsgeniet bak Tesla og grunnlegger av SpaceX.

Styrtrik er han, men lett å sette i bås er han altså ikke. Han kan finne på å røyke marihuana under intervjuer, han har gjort en rekke korte opptredener, såkalte «cameo»-roller i kjente Hollywood-filmer og har altså planer om å sende folk til Mars innen 10 år.

Han er kjent for å forakte organisert arbeidskraft og for å håne politisk korrekthet. Flommen av twittermeldinger fra konservative som gratulerte ham med oppkjøpet av Twitter kom derfor neppe som en overraskelse.

I det polariserte USA blir Musk, som også har vært motstander av mange av covid-19-restriksjonene, tatt for å ha sympatier for Det republikanske partiet. Men han har samtidig kritisert USA drakoniske immigrasjonskontroll.

Han har skjelt ut president Joe Biden for å ha foreslått høyere subsidier for nullutslippsbiler produsert i USA med tariffavtale. Musk har også tatt til orde for at alle andre føderale subsidier bør avvikles. Selv har han imidlertid aktivt sikret seg statlige støtteordninger.

Vanskelig barndom

50 år gamle Musk er skilt tre ganger og har 8 barn. Han vokste opp i Sør-Afrika og hadde en trøblete barndom, foreldrene ble skilt, og han flyttet sammen med faren som skal ha vært vanskelig å leve sammen med.

Han ble i mange år mobbet på skolen.

– Da jeg vokste opp, var det et nivå av vold som ikke ville blitt tolerert på noen amerikansk skole, har Musk uttalt.

Guttungen Elon flyktet inn i science fiction-bøker og datamaskiner. Tolv år gammel programmerte han sitt første dataspill, Blastar.

En ekte libertarianer

Den internasjonale investoren James Hickman, grunnlegger av nettstedet Sovereign Man , ser i dag Musk som en libertarianer.

– Det som gjør noen til en ekte libertarianer er en klar avvisning av alle merkelapper – og det å være i stand til fullstendig uavhengig tenkning. Musk kvalifiserer helt klart til en slik betegnelse – både politisk og profesjonelt, mener Hickman.

Andre karakteriserer Musk rett og slett som svært inkonsekvent. For selv om han åpenbart er opptatt av sine egne forretningsinteresser – hvordan kan det ha seg at elbil-sjefen har tatt til orde for å øke produksjonen av fossilt brensel?

Hans politiske donasjoner følger heller ikke spesielt ett parti eller et synspunkt.

Han har gitt donasjoner til demokratiske ledere som Hillary Clinton og Barack Obama, men også til høyreorienterte Kevin McCarthy og det republikanske partiet.

Forsvarer av ytringsfriheten

Musk mener selv han er en kompromissløs forsvarer av ytringsfriheten, som han understreker er helt vesentlig for et fungerende demokrati.

Han har spurt sine rundt 80 millioner følgere om de syntes at Twitter følger prinsippet om ytringsfrihet, hvorpå over 70 prosent av de som valgte å svare, svarte nei.

Men Musk er også selv kjent for å blokkere eller rakke ned på Twitter-brukere som er uenig med ham eller stiller kritiske spørsmål.

Likevel mener han at Twitter er stedet der menneskehetens framtid vil bli diskutert.

«Pragmatiker»

Baruch Labunski er ekspert på markedsføring på internett. Han mener Musks politiske linje best kan karakteriseres som «pragmatisk».

– Han blir ofte karakterisert som en libertarianer, men det er ikke en riktig betegnelse når man vet at Musks virksomheter har nytt godt av statlige skattelettelser og subsidier, mener Labunski. Han ser på Elon Musk som en kjendis som først og fremst er opptatt av sine egne interesser.

– Vi snakker ikke om politikken hans fordi han er spesielt politisk skarpsindig eller fordi han kaster lys over saker som betyr noe for vanlige mennesker. Musk lyttes til i det offentlige rom – rett og slett fordi han rik og frittalende, understreker Labunski.

