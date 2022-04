annonse

Den nybakte Twitter-sjefen tar et oppgjør med venstresiden.

Det stormer rundt Twitter etter at Elon Musk tok over styringen. Musk har sagt at han kjøpte Twitter for å verne om ytringsfriheten.

Dette har ikke falt i god smak hos mange av de over 8000 som jobber i selskapet. Det har blant annet blitt avholdt krisemøte i hovedlokalene til Twitter den siste uken.

Noen av de ansatte gråt og andre ble kvalm som følge av oppkjøpet.

Elon Musk har imidlertid tvitret masse om viktigheten av ytringsfriheten. Nå har han også terget på seg venstresiden etter et meme han la ut på sin egen profil.

På bildet (memet) illustreres det hvor Musk står politisk, og hvor radikale venstresiden har blitt det siste tiåret.

Musk var nærmere venstresiden i 2008, men mener de «liberale» har beveget seg langt ut på ytre venstre fløy politisk, noe som har ført Musk nærmere de konservative.

Twitter-meldingen har gått viralt og over 1 millioner mennesker har trykket liker på illustrasjonsbildet.

– Dette er hvordan jeg føler det. For 10 år siden ville jeg ha kalt meg selv progressiv fordi jeg trodde på likhet og å ikke være en drittsekk over trivielle ting. Nå anser jeg meg selv som moderat fordi jeg tror på likhet og å ikke være en drittsekk over trivielle ting, skriver en person i kommentarfeltet.

– Samme her, har Musk svart.

