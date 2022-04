annonse

Miljøpartiet De Grønne (MDG) har fått til en høring i energi- og miljøkomiteen på Stortinget om oljepolitikken.

Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM) har nemlig slått fast at det er i strid med Grunnloven å godkjenne nye oljefelt. NIM er Stortingets kontrollorgan som skal påse at Norge følger menneskerettighetene, skriver Finansavisen.

– Stortinget kan ikke sitte stille når vårt eget kontrollorgan på menneskerettigheter sier at norsk oljepolitikk bryter med Grunnloven. Derfor vil MDG invitere NIM til en åpen høring i Stortinget, slik at alle partier får kunnskapen de trenger for å ta stilling i saken, sier stortingsrepresentant for MDG, Lan Marie Berg, i en epost.

Høringen blir skriftlig, og NIM inviteres til å redegjøre for komiteen, opplyser MDG.

– Når gjorde MDG noe for miljøet?

– Nei, dette er en direkte hån mot våre grunnlovsgründere. Å tolke grunnloven i hjel på denne måten gjør at det viktige menneskerettsarbeidet blir undergravet. At oljetåka har nådd så mange og viktige komiteer, er jo forferdelig synd og er bare med på å polarisere debatten ytterligere, sier Owe Ingemann Waltherzøe til Resett.

Waltherzøe er leder av Industri og Næringspartiet (INP).

– Det er ikke uventet at MDG benytter anledningen til å koke suppe på klimaspiker’n. Jeg ville i grunnen blitt skuffa om de ikke fortsetter sin noe «kleine» stortingsturne med destinasjon utenfor Stortinget, sier han og fortsetter:

– Når gjorde MDG noe for miljøet? Det er samme leksa hele veien, klima- klima-klima vel vitende om at Stortinget er fullt av mer seriøse partier med mye mer kompetanse på klima.

Det er ikke ulovlig å lete etter mer olje og gass i Norge, mener Waltherzøe.

– Intensjonen var å ikke tilgrise mer enn nødvendig. Det gjør ikke norsk olje- og gassvirksomhet. Vil hevde at det faktisk er ulovlig å la være. Å overlate Norges andel av markedet til autokratiske land som gir blanke f… i miljø, sikkerhet og helse er ulovlig.

Han mener at kloden blir et verre sted å være totalt sett med MDGs «politiske drømmerier».

– Norges politiske landskap har et ansvar for å ivareta det norske folks interesser fremfor å leve på et totalt feilslått og urealistisk klimamål, sier han før han avslutter:

– Den som skal slukke lyset på norsk sokkel er ikke født ennå, om vi i Industri- og næringspartiet INP får det som vi vil. Vi vil utvikle, ikke avvikle.

