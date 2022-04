annonse

annonse

Russland har utplassert trente delfiner under invasjonen av Ukraina for å beskytte en marinebase i Svartehavet, skriver USNI News.

Den russiske marinen har plassert to delfinmerder ved inngangen til Sevastopol havn, skjermet like innenfor en sjømur. De ble flyttet dit i februar, rundt tidspunktet for invasjonen av Ukraina, ifølge satellittbilder.

Sevastopol er den russiske marinens viktigste marinebase i Svartehavet. Delfinene kan få i oppgave å motdykkere operasjoner – en tradisjonell rolle både USA og Russland har trent marine pattedyr for. Dette kan hindre ukrainske spesialstyrker i å infiltrere havnen under vann for å sabotere krigsskip.

annonse

Inne i havnen er det flere russiske marineskip som er utenfor rekkevidde av ukrainske raketter, men sårbare for undersjøisk sabotasjer. Under den kalde krigen utviklet den sovjetiske marinen flere marine pattedyrprogrammer, inkludert delfintrening i Svartehavet. Enheten var basert på Kazachya Bukhta nær Sevastopol, hvor den fortsatt er i dag.

Med Sovjetunionens sammenbrudd i 1991 gikk enheten over til det ukrainske militæret. Selv om det var forsøk på å holde det operativt, holdt det knapt åpent. Med Russlands annektering av Krim i 2014 kom enheten under russisk marinekontroll. Deretter har de marine pattedyrprogrammene blitt utvidet og returnert til operasjonell tjeneste.

annonse

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474