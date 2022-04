annonse

Denne helgen er det landsmøte. Det er to år siden Frp gikk ut av regjering og ett år siden Sylvi Listhaug tok over som partileder etter Siv Jensen.

For femti år siden ble partiet startet av Anders Lange som et liberalistisk protestparti. Den gang var statstenkningen dominerende og det var virkelig noe å representere for de som ville ha valgfrihet for enkeltmennesker.

Og det er det fortsatt. Troen på statlig makt, ekspertstyring, fordeling, informasjonskampanjer, tiltak mot meninger og informasjon man ikke er enig med (woke-kultur) står fortsatt sterkt i store deler av det politiske og byråkratiske landskap. Og det har støtte hos betydelige deler av en befolkning som i mange tilfeller jobber i offentlig virksomheter eller er blitt klienter av staten (trygdemottakere).

Men Frp har lenge også prøvd å ri en annen ideologisk hest, den konservative. Og skal man konservere noe i en raskt utviklende globalisering, ender man opp med å bli assosiert med en nasjonalt orientert og innvandringsstreng linje. Strengt tatt er det ingen motsetning mellom den liberalistiske målsetningen og målsetningen om å bevare en mest mulig demografisk og kulturell kontinuitet. For i praksis vil et heterogent samfunn innebære så mange forkastninger og splittelser i samfunnet at man må iverksette begrensninger på folks frihet. Vi ser det blant annet nå som muslimer krever at koranbrenning skal bli forbudt. Dette får støtte fra nordmenn også. Hadde det ikke innvandret muslimer til Norge, ville det ikke vært nødvendig å begrense nordmenns ytringsfrihet heller.

Og dette gjelder på en rekke områder. Multietniske samfunn har langt flere tabu og nødvendig selvsensur enn mer homogene samfunn. Skal du leve i et virkelig liberalistisk samfunn bør du med andre ord være omgitt av mest mulig likesinnede.

Det ideologiske paradokset oppstår da ved at det liberalistiske samfunn må stenge seg mer inne og beskytte sine grenser mot de elementene som kan tenkes å protestere mot den friheten de opplever i det samfunnet de kommer til. Og hvis de likevel har kommet, fått opphold og begynner å kreve restriksjoner på den liberalistiske holdningen Frp ønsker, vil en motreaksjon lett være å få staten til å gripe inn mot disse illiberale minoritetene. Men er det liberalt å kreve statlige tiltak?

Med andre ord vil mange oppleve at Frp møter seg selv i døra. Men dette er liberalismens ofte dårlig forståtte egenskap og konsekvens. Den utviklet seg som ideologi parallelt med nasjonsbyggingen i Europa på 1800-tallet. Den gang tok man den homogene nasjonalstaten som en selvinnlysende tilstand å strebe etter. Og innenfor denne homogeniteten, var liberalismen og individets frihet et politisk ideal. Men når enkeltmenneskets utøvelse av frihet, krenker et annet menneske, for eksempel fordi det har med seg andre verdier og forventninger fra sin sosialisering, har det liberalistiske samfunnet et problem. Og nå er det mange med en annen bakgrunn som dermed fremstår som lettkrenkelige mennesker i Norge.

Frps identitet og nedslagsfelt

«Det er mye rart i Fremskrittspartiet», sa en bekjent til meg for noen år siden. For partiet har kanskje først og fremst blitt kjent som og tiltrukket seg velgere som et protestparti, og et parti som «tør der andre tier», slik Sylvi Listhaug påpekte det for noen år siden. De har representert motstand mot det politisk korrekte, blant annet.

Denne funksjonen med å «sope opp folk som er misfornøyde» er det vanskelig å se at Frp kan komme seg unna uten å bli et parti med ensifret oppslutning. Som protestparti har de på 2000-tallet snust på 30-tallet i prosentvis oppslutning. Det er nok ikke så mange av disse som ville gjenkjent seg som liberalister samtidig.

Men disse velgerne som av ulike grunner ikke er eller ser seg selv som konforme, kan også ha oppfatninger som spriker i mange retninger og ikke nødvendigvis er kompatible. Det gjør at også folk som har giftige innvandringskritiske holdninger eller er regelrett fiendtlige, kunne ønske seg at Frp var deres parti. Her har partiet en stadig utfordring med å markere grensene til «ytre» høyre. Uansett hvor grensene kommuniseres å være, vil de kunne støte fra seg (for mange) velgere. Og litt lengre ut til høyre står hjemmesitting eller Demokratene klare til å samle dem opp.

På den annen side er det velgere som ikke vil identifisere seg med den mer politisk ukorrekte, rølpete (?) Frp-velgeren og som krever at det tas et oppgjør med de kreftene som er mer synlig opptatt av nasjonalkonservative enn liberalistiske problemstillinger.

Hva gjør at folk skifter parti?

Meningsmålingene har vist ganske gode tall for Frp den siste tiden, tatt i betraktning at det ikke akkurat har vært fokus på partiets tradisjonelle kjernesaker. Det ser ut som de har en base av ganske lojale velgere som identifiserer seg med Frp litt avhengig av hva som skjer i media.

Det er ikke lett å forstå velgerbevegelser i Norge. Mitt inntrykk er at ikke mange mennesker følger særlig godt med på verken det ene eller andre. Likevel har de oppfatninger om hvem de vil stemme på, og disse oppfatningene endrer seg raskt. At Senterpartiet har falt fra målinger på over 20 prosent og ned på 5-tallet i løpet av et år, er ganske interessant. Det er ikke godt å si om det sier mest om Senterpartiets mest markante politikere enn det sier om velgerne. Hva var som fikk dem til å tro på Vedum for ett år siden som nå gjør at de har forlatt ham? Har de egentlig fulgt så godt med?

Fremtidens politiske kontekst

Vi går trolig noe vanskeligere tider i møte økonomisk også i Norge. Varslene fra en rekke organisasjoner og eksperter om en reduksjon i den globale matvareproduksjonen med tilhørende kamp om det som er igjen og høyere priser, er ikke en eksistensiell utfordring for norske forbrukere. Vi vil har råd til mat i dette landet. Men inflasjon vil trolig bli møtt med høyere renter, og nordmenn har de mest belånte husstandene i verden. Det kan bli merkbar misnøye av det.

I tillegg merkes nå år med underinvesteringer i olje og gass samt forventet høyere råvarekostnader fra de økte behovene som følge av et politisk styrt «grønt skifte». Materialbehovene for å lage batterier, solceller og vindturbiner er det simpelthen ikke tatt høyde for.

I et slikt landskap kan det bli mange protestvelgere, og med Sp i regjering, er det gjerne Frp på høyresiden og Rødt på venstresiden som er best posisjonert til å profittere på den misnøyen som kan oppstå.

Men situasjonen er kompleks og det er knapt med tiltalende løsninger som også kan fungere i praksis. I tillegg har Frp et betydelig ansvar for retningen Norge har tatt siden de satt i regjering fra 2013 til 2020. Det er ikke enkelt å løpe fra dette ansvaret.

Frp står med andre ord foran en situasjon som i sine grunnleggende forutsetninger passer dem som protestparti godt. Men utførelse, ideer og kommunikasjon om det blir utfordringen Listhaug og hennes folk må få til.

