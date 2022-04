annonse

Den kvinnelige utforkjøreren skulle forklare hvorfor det ikke finnes homofile menn blant hennes alpinist-kolleger.



Italienske Sofia Goggia (29) er kjent for å ha tatt gull i utfor for kvinner under vinter-OL 2018 i Pyeongchang, og er dessuten tre ganger tittelvinner.

Her i Norge vil flere også huske Goggia for å ha dusjet Ragnhild Mowinckel i champagne under medalje-seremonien i World Cup Super-G desember i fjor.

De to kom henholdsvis på første- og andreplass i racet.

Nå gjør den 169 centimeter høye brunetten seg bemerket utenfor løypa.

Kontroversen startet med et bredt anlagt intervju i avisen Corriere della Sera 17. april.

Der ble Goggia spurt om alt og ingenting, herunder sitt livs tidligste minne, studiene i statsvitenskap og ikke minst kjærligheten.

Mot slutten av samtalen lurer journalist Aldo Cazzullo Flavio Vanetti på om Goggia kjenner til homofile blant sine kolleger.

– Det er noen blant kvinnene. Men blant mennene? Det tror jeg ikke. De må kaste seg utfor Kitz-Streif, svarer Goggia.

3.300 meter lange Streif i Kitzbühel starter 1.665 meter over havet, og regnes som en av verdens mest krevende utforløyper.

Uttalelsen ble raskt tolket som at homofile menn er for feige.

Reaksjonene lot ikke vente på seg – og allerede neste dag tok Goggia til Twitter for å be om forlatelse for sine synder.

Fa più rumore un albero che cade che una foresta che cresce.

Mi dispiace e mi scuso con tutte le persone che si sono sentite offese per la frase che è uscita nell’intervista del Corriere che, sicuramente, quando l’ho pronunciata, non voleva essere di natura discriminatoria. 🌈 — iamsofiagoggia (@goggiasofia) April 17, 2022

– Et tre som faller lager mer lyd enn en skog som vokser. Jeg er lei meg og beklager til alle som følte seg fornærmet av ordene som falt under Corriere-intervjuet og som fra min side ikke hadde en diskriminerende natur.

Men flere mente beklagelsen ikke var ydmyk og uforbeholden nok.

– Kjære @goggiasofia folk «følte seg ikke fornærmet», du fornærmet dem. (…) Du bidrar også til at fordomsskogen vokser, svarer en Twitter-bruker.

Cara @goggiasofia le persone "non si sono sentite offese", le hai offese.

Non è questione della nostra sensibilità.

È questione di quello che hai detto, che è discriminatorio e veicola stereotipi e machismo tossico.

La foresta dei pregiudizi la fai crescere anche tu. pic.twitter.com/8b35Ztr1YP — Masha&Orsini 🏳️‍🌈🇪🇺 (@DarioBallini) April 18, 2022

Daily Mirror skriver at selv Italias vise-innenriksminister Ivan Scalfarotto, «en uttalt LHBT-aktivist», har hevet seg på (utfor?) kritikken mot Goggia.

– Jeg leser med forferdelse at en homofil atlet, ifølge Sofia Goggia, ikke er i stand til å kjøre i utforbakke. Før du sier slike ting, snille Sofia, burde du bie litt og tenke to ganger:

– Hastighet er et fortrinn i bakken, men kan være et stort problem når det gjelder ord, formaner Scalfarotto.

Outsports.com, et nyhetsnettsted for sport og LHBT, kaller dessuten Goggia transfob. Grunnen er at Goggia i samme intervju sa det blir feil at kjønnsopererte menn skal kunne konkurrere mot kvinner.

Goggia viste til at hormonene angivelig forblir de samme selv om man endrer kroppens utseende ved hjelp av kirurgi.

– Når det gjelder sport: En mann som blir til kvinne har fysiske karakteristikker, selv på hormonelt nivå, som tillater ham å ta hardere i. Da tror jeg ikke det er rett, sa den nord-og-ned-dømte alpinist-stjernen.

