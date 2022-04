annonse

annonse

Partileder Sylvi Listhaug sier Fremskrittspartiet ikke støtter partiveteran Carl I. Hagens utspill om støtte til Vladimir Putin.

Like før Russlands invasjon av Ukraina skrev Frp-veteran Carl I. Hagen på Facebook at Russland ønsket å beskytte de russiske innbyggerne i Luhansk og Donetsk. Hagen skrev at Norge burde kreve en internasjonalt kontrollert folkeavstemning om innbyggerne i de to områdene skulle være en del av Russland eller Ukraina.

annonse

Sylvi Listhaug sier at hun ikke ser Hagens utspill som grunnlag for å ekskludere ham fra partiet, skriver NTB.

– Det han har uttalt er ikke en del av partiets politikk. Vi har vært veldig tydelige på at vi ikke støtter Carl I. Hagens synspunkter og dermed tror jeg alle ser Fremskrittspartiets synspunkt i denne saken, sier Listhaug.

– Carl I. Hagen har vært med i dette partiet siden starten, han har bygd opp partiet til store høyder og han støtter partiets politikk, selvfølgelig, og er en viktig bidragsyter i vår stortingsgruppe, sier Listhaug.

annonse

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474