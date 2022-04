annonse

Ga beskjed om at de ville nøste i saken – men svarer ikke på purring fra Resett.

I et innlegg på Facebook fremkommer sterke anklager mot statskanalen etter en reportasje fra Mariupol i Ukraina. Dette kommer samtidig som NRK nettopp ble dømt i PFU for å formidle russisk propaganda.

På julaften i fjor meldte nemlig NRK at Russland hadde sendt 100 tonn med mat og medisiner til de separatist-kontrollerte områdene. I reportasjene ble også en av militslederne intervjuet. De fremsatte der en påstand om at «ukrainsk-støttende grupper planla å begå krigsforbrytelser», og at det «handler om kjemisk krigføring».

Innslaget ble siden klaget inn for Pressens Faglige Utvalg (PFU) av den ukrainske ambassadøren til Norge.

Under møtet i PFU denne uken ble NRK felt for brudd på god presseskikk i reportasjen. Utvalget har konkludert med at NRK brøt punktet om at man skal være kritiske i valg av kilder og kontrollere at opplysninger som gis er korrekte.

Også fra Mariupol

Resett kan nå rapportere at NRK anklages på nytt, denne gang for å ha brukt videoopptak som er hentet fra russiske kilder, der det angivelig er intervjuet en russisk eller ukrainsk kvinne i Mariupol som uttaler seg med ordet «naziki» som er i tråd med russisk propaganda om Ukraina som et nazist-regime.

Kvinnen som er filmet i den aktuelle reportasjen mottar angivelig hjelp fra russiske styrker i klippet.

«Små nazister»

Kvinnene omtaler ukrainske styrker som «naziki» – «små nazister» på norsk – et ord som det russiske regimet og Vladimir Putin har brukt om ukrainere. NRK har valgt å oversette dette ordet til «nasjonalister».

Det stilles også spørsmål ved om NRK i det hele tatt har hatt journalister i Mariupol da innslaget ble sendt (18. april).

Anklagene som fremkommer i det aktuelle Facebook-innlegget er sterke, og for Resett er det naturligvis litt uklart om det er hold i disse. Det hevdes at kvinnen som intervjues er fra en by i Russland som ligger langt fra Mariupol.

Spørsmål til NRK

Resett valgte likevel å spørre NRK om bakgrunnssjekk for den aktuelle kvinnen onsdag i forrige uke. Vi har etterspurt svar fra NRK på følgende spørsmål:

«Jeg registrerer i reportasjen at kvinnen som er intervjuet, Irina, bruker betegnelsen “naziki” om soldater, som NRK har oversatt til nasjonalister. Hvem er det hun refererte til her? Hvem er “nasjonalistene”?»

«Har dere gjort en bakgrunnssjekk av kvinnen?»

«Har NRK virkelig folk til å gjøre intervjuer i Mariupol nå, eller er det en tredjepart som har utført det?»

Skulle nøste i saken

Resett fikk først, samme dag, et svar fra NRKs pressevakt på e-post med beskjed om at statskanalen ville se på saken. Senere samme dag fikk Resett opplyst at NRKs utenriksredaktør, Sigurd Falkenberg Mikkelsen og andre skulle se nærmere på saken, men at de trengte litt tid på å nøste i det.

Tiden gikk, og mandag denne uken etterspurte Resett svar fra NRK. Denne siste purringen har NRK unnlatt å svare på. Dermed er anklagen blitt stående uimotsagt hittil.

Resett tar ikke stilling til om anklagene som fremkommer har rot i virkeligheten. Dette kan ikke klart konstateres, uten et svar fra NRK.

Den aktuelle reportasjen kan ses her.

Tidligere denne uken ble det kjent at NRK er felt i PFU etter innslag på julaften om krigssituasjonen i det østlige Ukraina, der NRK ble beskyldt for å presentere informasjon med elementer av den russiske desinformasjonskampanjen som er ment for å diskreditere Ukraina.

Konklusjonen fra PFU er at NRK har brutt god presseskikk på punkt 3.2 i Vær Varsom-plakaten, og at statskanalen ikke utviste skikkelig kildekritikk.

