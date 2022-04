annonse

Aktor krevde ni års fengsel, men politimannenen i slutten av 30-årene ble i tingretten frifunnet for betydelige deler av det han var tiltalt for.

Han er dømt til fengsel i to år for blant annet grovt uaktsom voldtekt.

Det var i desember 2019 at mannen ble siktet for forholdene. Han ble umiddelbart suspendert fra sin stilling i Mo i Rana. I januar i år ble saken behandlet i Helgeland tingrett.

Mannen sto tiltalt for å ha utnyttet sin stilling til å skaffe seg seksuelle tjenester. Hele syv kvinner var oppgitt som fornærmet i saken. En av dem var student på politihøyskolen og hadde den tiltalte som veileder.

Mannen ble som politimann karakterisert av vitner som «faglig dyktig og ivrig i tjenesten». Han hadde tilleggsutdannelse som informantbehandler og jobbet aktivt med narkotikamiljøet i byen siden han startet i 2008.

Selv erkjente han ikke straffskyld, men han vedgikk noen av de faktiske forholdene. Han mente den seksuelle aktiviteten var frivillig.

Relasjonen til politistudenten har fått mye oppmerksomhet, ikke minst har NRK skrevet mye om saken og også gitt grafiske detaljer om at tiltalte har bundet og voldtatt to av de fornærmede.

Saken er imidlertid slik at retten mener det forelå en kjæresterelasjon mellom tiltalte og den kvinnelige politistudenten på tidspunktet for den ene voldtekstanklagen. Det skal finnes tilsammen 31.000 tekstmeldinger mellom de to.

Den tiltalte politmannen ble frifunnet av retten for å ha misbrukt sin stilling til å skaffe seg seksuelle tjenester med politistudenten. Retten viste her til at det ikke var et regebrudd at veileder og student innledet et forhold og at dette visstnok ikke var uvanlig ved skolen.

Fornærmede forklarte i retten at hun følte seg fanget i forholdet med tiltalte og at hun var redd for at han skulle ødelegge praksisåret for henne om hun ikke føyet seg.

Men dette har ikke retten trodd henne på. I dommen skriver de:

Det er i alt funnet over 31.000 tekstmeldinger som er utvekslet mellom tiltalte og fornærmede. I tillegg har begge forklart at de også kommunisert på andre kommunikasjons plattformer som snapchat med mer.

Sammenfattet sitter ikke retten igjen med et inntrykk av at fornærmede har blitt utnyttet og brukt. Det er som nevnt svært omfattende med tekstmeldinger mellom tiltalte og fornærmede som er sikret, og et omfattende utdrag av disse er fremlagt for retten.

Av de tekstmeldinger som er fremlagt for retten er det et klart, tydelig og gjennomgående trekk at fornærmede er delaktig i relasjonen som oppsto, og også svært delaktig i at deres relasjon utviklet seg både til et seksuelt forhold, og etterhvert en kjæresterelasjon. Retten har også merket seg at fornærmede ved gjentatte anledninger utfordrer tiltalte på hans relasjoner til andre kvinner og også stilte krav i denne sammenheng. Herunder ønsker hun at tiltalte skal forlate sin samboer, slik at de kan starte sitt samliv. Hun fremstår dermed ikke som verken redd eller underkuet i forholdet etter rettens oppfatning.

Mannen frifinnes derfor for dette punktet fordi det «foreligger oppsummert en berettiget tvil om tiltalte har utnyttet sin stilling, eller fornærmedes tillits- eller avhengighetsforhold til ham, og de strenge beviskrav som oppstilles i norsk strafferett er dermed ikke oppfylt.»

Men til tross for dette ble politimannen dømt for ett tilfelle av grovt uaktsom voldtekt av studenten og ble idømt oppreisning på ca. 100.000 kroner. Dette for et tilfelle som er nokså spesielt og som NRK tidligere har omtalt, inkludert med sladdede bilder av vedkommende.

Resett gjengir her hele tingrettens resonnement som ble lagt til grunn for den reduserte straffen på dette punkt sammenliknet med aktoratets påstand.

Retten skriver innledningsvis om politimannen og politistudenten at «tiltalte og fornærmede var på tidspunktet for denne handlingen i en relasjon. Det er rettens oppfatning at de var i en kjæresterelasjon.»

Videre er beskrivelsen slik:

Fornærmede hadde kort tid før handlingen vært på et vorspiel med en person som tiltalte ikke likte at fornærmede hadde kontakt med. Tiltalte –som selv har beskrevet at han kunne være sjalu- var irritert over at fornærmede hadde valgt å være på vorspiel med denne personen.

Som det fremgår av fremlagt sms utveksling forut for handlingen var det en dårlig stemning mellom dem. Som det videre fremgår av den fremlagte omfattende sms utvekslingen har de avtalt at hun skulle komme til tiltaltes bopel og at de skulle ha sex. Den seksuelle omgangen er videre beskrevet i detalj, herunder at hun skulle bindes fast og at han skulle bruke en agurk på henne analt. Det fremgår også at det er sendt bilde til fornærmede på snapchat med den aktuelle agurken avbildet.

Slik retten forstår sms korrespondansen samtykket fornærmede til at de skulle utføre den avtalte seksuelle omgangen. Dette bekreftes også av at hun faktisk kom hjem til tiltalte etter å ha avtalt hva de skulle gjøre, og hun hadde også med seg glidemiddel slik de hadde avtalt. Det er videre klart at sexen var avtalt å skulle være en form for avstraffelse av fornærmede.

Fornærmede forklarte for retten at hun ble med inn på soverommet til tiltalte da hun kom til hans bopel og at hun la seg naken på ryggen på sengen og lot seg binde fast på armer og ben uten å gjøre noen form for motstand. Hun fikk også en pute eller et håndkle plassert over ansiktet.

Retten er derfor av den oppfatning at det er klart at fornærmede har gitt et informert samtykke til de handlinger som faktisk ble begått. Dette fremgår av tydelig av meldingene utvekslet i forkant, samt hennes konkludente handlinger. Retten legger videre til grunn at fornærmede i utgangspunktet hadde samtykket i et slags rollespill, der avtalen var at hun skulle straffes seksuelt. Av sms korrespondansen fremgår det at tiltalte gjentatte ganger forsikret seg om at fornærmede faktisk samtykket.

Det er imidlertid klart for retten at et slikt avgitt samtykke naturligvis skal kunne trekkes tilbake om samtykkende part ønsker det. Spørsmålet blir dermed om fornærmede har trukket tilbake samtykket, og evt om tiltalte har forstått at samtykket ble trukket tilbake.

Tiltalte og fornærmede har forklart seg forskjellig vedrørende om hun trakk samtykket tilbake.

Fornærmede har i sitt første avhør til spesialenheten forklart at hun var sjokkert over å høre om siktelsen mot tiltalte. Vedrørende temaet «røff sex» forklarte hun at hun turte å si ifra og at hun aldri har følt redsel eller tvang, samt at tiltalte respekterte henne. I hennes rettslige forklaring har hun imidlertid forklart at tiltalte til å begynne med var veldig forsiktig da han førte agurken inn i analen hennes, men at det etter hvert gjorde vondt. Hun ba ham forgjeves om å slutte, og hun forsøkte også å sparke, men hun var bundet fast.

Fornærmede forklarte at hun sa stopp flere ganger og at tiltalte må ha forstått det. Hun forklarte imidlertid at hun var usikker på om tiltalte så at hun begynte å gråte på grunn av puten som lå over ansiktet hennes, men hun forklarte at han må ha hørt det.

Tiltalte har på sin side forklart at han brukte glidemiddel og også skrellet av det grønne skallet på agurken, men at han likevel oppfattet at fornærmede på et tidspunkt syntes det gjorde vondt. Han løsnet da på tauene som hun var bundet fast med. Deretter holdt hun agurken selv på plass i analen mens de hadde vaginal sex.

Han forklarte videre at han ikke hadde noen anelse om at hun følte seg voldtatt, og henviste blant annet også til at hun hadde avgitt nytelseslyder og fått orgasme, samt at de hadde meldt med hverandre hele kvelden i umiddelbar etterkant av hendelsen. At de hadde en vesentlig meldingskorrespondanse med hverandre kvelden/natten etter hendelsen støttes av det fremlagt faktiske utdrag, likeledes opplysningen om at hun fikk orgasme.

Av meldingsutvekslingen samme kveld/natt fremgår det at det ikke er noe tema at hun følte seg voldtatt eller liknende. Meldingene omhandler mer trivielle tema som at fornærmede ønsket at tiltalte skulle reise med henne til (…) den kommende helgen, at hun ønsket at tiltalte skulle gjøre det endelig slutt med sin tidligere samboer, samt div. meldinger relatert til sjalusi o.l. Fornærmede gir imidlertid etterhvert utrykk for at hun har vondt.

Av rettspapireene fremgår at fornærmede, morgenen etter hendelsen, skriver til tiltalte følgende:

«Det du gjor i går e ikke greit😢 du sa du sku stopp hvis du trudd det virkelig gjor så ondt før meg? Trudd du ikke det når eg hylskreik og prøvd å spark deg unna?😢 det gjør så ondt»

Tiltalte svarte på følgende på meldingen:

«Vennen da!? Hadd du sagt at eg seriøst mått stopp så ha eg jo gjort det!? E det ondt enda?»

Retten fortsetter:

På bakgrunn av det ovennevnte, herunder særlig meldingen fra fornærmede den påfølgende morgen, legger retten til grunn at fornærmede forsøkte å tilbakekalle sitt samtykke underveis.

Dette både ved å si stopp og også ved å sparke ham unna. De objektive vilkår for voldtekt er etter rettens oppfatning innfridd ved at hun har forsøkt å sparke han bort, men at tiltalte likevel har lyktes å gjennomføre samleiet ved å blant annet fortsatt å benytte seg av fastbindingen med tau. Retten legger her kort til at dette er en tilstrekkelig maktutøvelse til at lovens vilkår om at vold er benyttet er innfridd.

Retten kom imidlertid fram til at han ikke kunne dømmes for forsettlig voldtekt fordi «etter den samlede bevisførsel» kunne de ikke «se bort ifra at tiltalte ikke har innsett muligheten av at hun trakk tilbake samtykket. Dette fordi de hadde avtalt et rollespill der hun skulle straffes seksuelt, og på bakgrunn av hans forklaring for retten som støttes av meldingen han sendte». Han ble derfor dømt for «grovt uaktsom voldtekt».

NRK skrev om kvinnens vitneforklaring at det var «en tydelig preget kvinne som forklarte seg om voldtekten.»

Mannen skal angivelig i retten ha beskrevet seg «ikke som en BDSM’er», men forklart ifølge rettspapirene at han har «en interesse for røff og utforskende sex. Herunder har han tidvis praktisert sex med fastbinding, bind for øynene, sexleketøy, pisking o.l.»

Uklart om det blir anket

– Vi er naturlig nok fornøyd med frifinnelsene i dommen. Men når det gjelder de øvrige postene, så må vi bruke noe tid på å gå gjennom den, sier mannens forsvarer, advokat Heidi Reisvang til NRK.

– Vi er uenige i domfellelsen for grov uaktsom voldtekt og kravene om oppreisningserstatning, fortsetter hun.

Terje Nybø, sjef for spesialenheten, sier at de nå vurderer om de skal anke dommen på en eller flere av postene som vedkommende er frifunnet for.

– Vi konstaterer at domstolene ikke har vært enig med oss i all vår bevisvurdering, sier Nybø.

– Det er klart at vår straffepåstand på ni år er ikke oppfylt ved dommen på to års fengsel, sier han.

