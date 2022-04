annonse

I tidsrommet 1997 til 2016 har utlendingen (52) søkt asyl i Norge hele seks ganger.

Onsdag 23. april 2022 møtte han opp hos Politiets utlendingsenhet (PU), ved Nasjonalt ankomstsenter for asylsøkere på Råde, hvor han framsatte sin sjuende asylsøknad.

Resett har fått opplyst at utlendingen angivelig skal være fra Tyrkia.

Samtlige tidligere søknader om beskyttelse i Norge, er avvist av utlendingsmyndighetene fordi utlendingen allerede er innvilget opphold i Bulgaria.

Etter en lang prosess, fikk utlendingen et innreiseforbud som gjaldt for hele Schengen-området. Deretter ble han sendt tilbake til sitt opprinnelsesland, Tyrkia.

Utlendingen er også fra før uttransportert med politieskorte til et annet europeisk land i samsvar med Dublinsamarbeidet, blant annet til Bulgaria.

Gjorde vendereis

Etter å ha blitt hjemsendt til Tyrkia, reiste utlendingen i inn i Romania, Ungarn, Østerrike og Tyskland. I disse landene framsatte han nye asylsøknader.

Utlendingen tok seg deretter ulovlig gjennom ytterligere flere land i Europa. Til slutt kom han seg illegalt inn i Norge, hvor han nok en gang fikk registrert en ny søknad om asyl.

Pågrepet

Da politiet skulle journalføre utlendingens personalia, kunne han ikke vise frem noen form for gyldige reise- og/eller identitetsdokumenter.

Utlendingen meddelte at han hadde reist gjennom en rekke europeiske land uten legitimasjonsdokumenter. Ifølge ham selv, hadde tilintetgjort de dokumentene han hadde hatt.

Selve asylregistreringen ble av PU gjennomført dagen etter at utlendingen meldte seg hos det Nasjonale ankomstsenteret for asylsøkere på Råde.

Etter at ovennevnte registreingssamtale var ferdigstilt, ble utlendingen anholdt for grovt misbruk av asylinstituttet og innsatt på Politiets utlendingsinternat.

PU har nå anmodet Utlendingsdirektoratet (UDI) om å gi utredningen av utlendingens asylsøknad forrang. Dette fordi det er forventet at også denne beskyttelsesanmodningen ikke vil bli realitetsbehandlet i Norge.

Det er via fingeravtrykksundersøkelser bekreftet at utlendingen har søkt asyl i mange land før han ankom Norge. Det første landet i så måte er Romania. Derfor vil UDI be rumenske utlendingsmyndigheter om å overta utlendingen, sett i relasjon til Dublinregelverket.

Oslo tingrett

26. april 2022 ble utlendingen fremstilt i Oslo tingrett. Politiet ønsket ham internert i inntil fire uker – da det er konkrete holdepunkter for at vedkommende vil unndra seg iverksettingen av et vedtak som innebærer at utlendingen skal overføres til et annet europeisk land i medhold av Dublinsamarbeidet.

Tingrettsdommer, Anette Barth, tok politiets interneringsanmodning til følge. Interneringsfristen ble satt til 22. mai 2022.

På grunn av utlendingens flere utageringer under rettsmøtet, måtte han forlate rettslokalet og innsatt på en ventecelle i kjelleren på tinghuset.

Det er derfor ukjent om han vedtok nærværende kjennelse eller ikke.

