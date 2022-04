annonse

Frp-nestleder Terje Søviknes var konsulent for Eide Fjordbruk samtidig som han jobbet Frps politikk mot ny lakseskatt. Nå endres avtalen med oppdrettsselskapet.

Flere har reagert kraftig på dobbeltrollen Frp-nestlederen har i spørsmålet om lakseskatt.

– Dette handler om dømmekraften til Listhaug. Hun er partileder, og det er hun som må markere at Frps politikk ikke er til salgs, sier Aps næringspolitiker Per Vidar Kjølmoen til NRK.

– Det som skjer i Frp, er noe helt nytt i Norge og et svært alvorlig brudd med våre stolte tradisjoner, fortsetter han.

Søviknes sier at avtalen med Eide Fjordbruk endres på eget initiativ for å unngå mer støy.

– For å ikke ha det fokuset på lobbyisme, som overskygger det politiske budskapet, har jeg blitt enig med Eide Fjordbruk om å justere avtalen fremover, sier han til NRK.

Gjennom en rekke artikler har Klassekampen avdekket at Søviknes drev lobby for privat bedrift samtidig som han jobbet i Frp mot ny lakseskatt. Selv har han hele tiden sagt at han har vært tydelig på at han har en dobbeltrolle, og han har ment at rollesjongleringen var uproblematisk, skriver NTB.

Men til tross for at han endrer avtalen, har han en klar beskjed til kritikerne.

– Senk skuldrene, slapp av. Det har vært åpenhet fra dag én. Det hadde vært noe annet hvis det var en avtale om en suksesshonorar hvis man klarer å få ditt eget eller andre partier til å fremme ulike forslag og holdt det skjult, sier Søviknes.

Lørdag skal Frps landsmøte ta stilling til en resolusjon, som tar til orde for å skrote en endring i formuesskatten for oppdrettsnæringen.

