Det blir registrert stadig flere tilfeller av akutt hepatitt hos tidligere friske barn i Europa, opplyser EUs smittevernbyrå ECDC i sin siste risikovurdering.

Folkehelseinstituttet hadde 20. april registrert to tilfeller i Norge.

Per 20. april har Storbritannia rapportert om totalt over hundre sykehusinnlagte barn med samsvarende sykehistorie. Alle barna er under ti år og uten kjente risikofaktorer for alvorlig sykdom. Noen få av barna har blitt så alvorlig syke at de har hatt behov for levertransplantasjon. Lignende sykdomstilfeller er også rapportert fra flere europeiske land og USA.

– Ifølge de internasjonale rapportene er det påvist koronavirus eller adenovirus hos flere av barna. Det er ikke påvist virus som oftest settes i sammenheng med leverbetennelse, slik som hepatittvirus A, B, C, D eller E, sier Margrethe Greve-Isdahl, overlege på Folkehelseinstituttet (FHI).

Akutt hepatitt er også kjent som leverbetennelse.

ECDC-sjef Andrea Ammon sier at det stadig er uklart akkurat hva som står bak hepatittilfellene. Eksperter har pekt på en forbindelse mellom adenovirus og koronavirus som en mulig forklaring.

Siden patogenet stadig er ukjent, er det vanskelig å anslå risikoen for barna.

