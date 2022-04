annonse

annonse

Nylig ble en kvinne voldtatt og kastet i et gruvehull i Norberg i Sverige. Nå kommer det fram at ekskona til den mistenkte mannen forsvant sporløst i 2020. Bak anmeldelsen sto mannes barn.

Mannen opplyser selv at han ikke vet hvor ekskona er.

Mannen (41) har sittet i varetekt siden tirsdag. Han er mistenkt for å ha voldtatt og dyttet en kvinne ned i et gruvehull. Det er fortsatt ingen opplysninger om hvem denne kvinnen er.

annonse

– De kjenner hverandre, det er det eneste jeg kan si, sier mannens forsvarer, advokat Maria Wilhelmsson til SVT.

Afghaneren ville angivelig gifte seg med kvinnen slik at han kunne få oppholdstillatelse. Men etter å ha fått avslag, skal 41-åringen ha tvunget henne ut i skogsområdet og truet henne på livet dersom hun nektet å ha sex med ham.

Etter at mannen voldtok henne, skal han ha dratt kvinnen til gruvehullet og igjen uttrykt trusler. Deretter mishandlet han henne, rev klærne hennes og kastet henne i hullet.

annonse

Les også: Ble voldtatt og kastet i gruvehull av asylsøker

Verken politi, påtalemyndighet, mannens forsvarer eller kvinnens aktors medhjelper ønsket å kommentere mannens motiver. Han avviser mistankene rettet mot ham.

Kom til Sverige i 2015

SVT Nyheter kommer fredag kveld med nye opplysninger om mannens fortid, inkludert en mystisk forsvinning av hans ekskone.

I slutten av 2015 kom den mannen med sin daværende kone og tre barn til Sverige fra Afghanistan. De søkte om asyl, men fikk avslag. Deportasjonene ble aldri gjennomføres aldri og familien forble i Sverige.

I en samtale med Migrationsverket 2018 opplyste kona at hun var redd mannen sin og at hun ikke lenger vil bo sammen med ham.

I februar 2019 søkte hun og to av barna om besøksforbud, men søknaden ble avslått med den begrunnelse at mannen ikke tidligere har vært tiltalt for forbrytelser mot pårørende.

Meldt savnet av barna

annonse

Ett år senere, i februar 2020, forsvinner barnas mor sporløst. Ifølge opplysninger til SVT skal en politianmeldelse om kvinnens forsvinning være innlevert av barna selv. Politiet gjør flere undersøkelser, men kvinnen blir aldri funnet.

Mannen og barna bor på dette tidspunktet i boligfeltet Bolagshagen i Norberg kommune. I politiavhør i 2021, da mannen etterforskes for ulovlig kjøring, opplyser han at han ikke vet hvor barnas mor er. Han sier i samme avhør at hun forlot ham to år tidligere, eller at hun hadde blitt «plassert et annet sted».

SVT har møtt mannens naboer i boligfeltet.

– Jeg ble kjent med ham for tre år siden da jeg flyttet hit, han hadde vel bodd her i fem år. Han var alltid snill og hjelpsom, jeg kan ikke tro at han kunne gjøre noe sånt som dette. Ikke han, sier en beboer og rister på hodet.

Arrestert i flyktningebolig

SVT har også besøkt flyktningboligen i Halland hvor mannen ble pågrepet søndag. Der skal mannen ha fortalt at han hadde problemer med sin ekskone og at han og barna hadde flyttet fra henne. Ingen av naboene skal ha sett mannen sammen med noen annen kvinne.

annonse

Beboerne beskriver mannen som delvis sosial, delvis lukket. Han ble sist sett forrige lørdag før pågripelsen og oppførte seg da som vanlig, heter det i SVTs artikkel.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474