Frp mener Norge må ta en aktiv rolle og forske på trygg kjernekraft med vekt på thorium.

Resolusjonen ble vedtatt etter en debatt på Frps landsmøte lørdag. Flere, blant annet Leif Arne Moi Nilsen og Rogaland Frp, ville gå lenger og ha inn i resolusjonen at man skal bygge kjernekraftverk også i Norge.

Han viste til at Stavanger-regionen får inn 1.300 megawatt med strøm inn til distriktet, og har meldt inn et behov på ytterligere 1.125 megawatt, skriver NTB.

– Det betyr at vi mangler 895 megawatt. Og per dags dato er det ingen som har forklart meg hvor den strømmen skal komme fra, sa Moi Nilsen fra talerstolen.

– Skal vi løse problemene våre, eller skal vi snakke om dem? Frp må ha konkrete løsninger. Vi vil forsterke resolusjonen og understreke at vi skal ta en aktiv rolle i utvikling av kjernekraft i Norge, og realisere dette i Norge snarest, sa han.

– Jeg er redd for at dersom vi blir for spissformulert på dette, kommer det motargumenter vi ikke er klare til å svare på. Vi setter oss ytterst på en fløy for noe vi vet vi ikke får flertall for, og dette blir en tapersak for oss, sa Frp-nestleder Ketil Solvik-Olsen.

