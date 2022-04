annonse

Den konservative parlamentarikeren Neil Parish (65) innrømmer at han så på porno i Underhuset. Han varsler nå sin avgang utløser dermed suppleringsvalg i en engelsk valgkrets.

– Jeg tror jeg må ha mistet helt forstanden og følelsen av sømmelighet, sier den konservative politikeren til BBC lørdag.

Innrømmelsen kommer få dager før det britiske lokalvalget som regnes som svært viktig for statsminister Boris Johnson og hans pressede konservativt parti.

– Jeg var ikke stolt av det jeg gjorde, sier Parish i intervjuet med den britiske kringkasteren.

Dagen før ble han suspendert fra partiet som følge av anklagene om at han så på porno på mobilen under et møte i Underhuset.

– Et uhell

Han sier nå at han så på porno to ganger og omtaler det som et «øyeblikks galskap» som ikke kan forsvares.

Parish har bakgrunn som bonde og er i dag leder for miljø- og landbrukskomiteen i Underhuset. Han har sittet i Underhuset siden 2010, skriver NTB.

Tirsdag sa to kvinnelige kolleger at de hadde sett ham bruke mobiltelefonen til å se på porno både i Underhusets plenumssal og i et komitémøte.

Parish forteller at første gangen skjedde det ved et uhell etter at han skal ha forvekslet en traktor-nettside med en pornoside med et lignende navn. Andre gang var med vilje.

