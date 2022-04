annonse

En rapport fra det belgiske universitetet KU Leuven anslår at de neste 15 årene kan Europa stå overfor en kritisk metallmangel.

– Europa må snarest bestemme seg for hvordan man skal få til å bygge bru over det forsyningsgapet som truer for nødvendige metaller til det grønne skiftet. Uten en klar strategi risikerer vi å bare bygge opp nye avhengigheter til leverandører som ikke er bærekraftige, sier Liesbet Gregoir, hovedforfatteren av rapporten.

NTB skriver at det finnes et teoretisk potensial for at nye gruver i Europa kan dekke rundt halvparten av behovet. Mens gjenvinning kan komme opp i 40–75 prosent av Europas behov for metaller til grønne løsninger innen 2050.

– Gjenvinning er Europas beste sjanse til å forbedre sin langsiktige selvforsyning av metaller. Det vil være et betydelig fremskritt når vårt grønne energisystem kan baseres på metaller som gjenvinnes, kommer det frem i rapporten.

Gjenvinning erstatter bare en liten del

– Problemet med det grønne skiftet finner man allerede ved å se på klimapanelets rapporter. Disse virker som beslutningsunderlag for politikk, men de kvantiserer ikke løsninger i form av tall og de konkretiserer heller ikke løsninger i form av energiformer, sier sivilingeniør og klimarealist Geir Hasnes til Resett.

Resultatet er at politikerne som generelt er uten naturvitenskapelig og matematisk bakgrunn, griper til de første og beste løsningene som tilbys dem, mener han, uten at disse heller presenterer analyser av konkrete behov. Analysene kommer i beste fall i ettertid, og de kommer som regel fra kritikere.

Hasnes sier videre at analysen som vises til her virker i overkant optimistisk og han aner ikke hvilke tall den baserer seg på. De logiske bristene er ganske store, mener han. For eksempel kan ikke gjenvinning av metaller bidra slik det sies, for den gjenvinningen går da kun til en prosentandel av erstatningen av det som er brakt til gjenvinning.

Hvis du skal gjenvinne metaller fra elbilbatterier til å lage nye elbilbatterier, så kan du ikke erstatte en til en, men kun en viss prosent – av det som da allerede er en elbil, forklarer Hasnes.

– For å lage flere elbiler for å møte et økende behov kan du generelt ikke benytte deg av gjenvinning av gamle elbiler som er skrotet, akkurat som gjenvinning fra skrotede vindmøller og solpaneler kun går til vindmøller og solpaneler som erstatter disse, men ikke til et eventuelt økende behov.

Ikke bærekraftig

– Det grønne skiftet finnes ikke bærekraftig og vil uansett kollapse under det søppelproblem og den energimangelen som det produserer, og det finnes ikke metaller nok i verden til å fremstille alt som må til. Dette er ikke noe problem for dem som tror på et grønt skifte, for deres virkelighetsoppfatning er basert på tegnefilmer fra Hollywood. Det skal bli spennende å se hvor langt ødeleggelsene brer seg før de grønnøyde politikerne begynner å legge skylden på ett eller annet, avslutter Hasnes.

