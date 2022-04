annonse

Denne veka vart det kjent at verdas rikaste mann, Elon Musk, kjøper mikroblogg-tenesta Twitter.

For den nette sum av 44 milliardar dollar, vel 415 milliardar norske kroner, seier Musk seg å skulle gi større ytringsfriheit til den sosiale medieplattformas snautt 330 millionar brukarar og dermed samtidig styrke demokratiet.

Om handelen blir sluttført vil Musk kunne innlemme Twitter i ein portefølje som alt rommer elbil-produsenten Tesla og romfartsselskapet SpaceX.

Twitter er vorte skulda for å kneble konservative røyster. Eit kjent tilfelle er Donald Trump, som vart kasta ut frå Twitter i januar 2020, på slutten av presidentperioden sin. Twitter-leiinga hevda at Trump hadde oppfordra til vald.

Kommande eineeigar Musk varslar no nye tider på Twitter: det meste skal vere tillate å skrive, så framt det ikkje bryt amerikansk lov.

Det tenner håp i Kreml. Dmitrij Peskov, talsmann for Russlands president Vladimir Putin, understrekar likevel at dei ikkje tar noko for gitt.

– Russlands haldning til dette selskapet baserer seg på dets handlingar, på sensur, selektive undertrykkande handlingar mot selskapets brukarar, på forvrenging av manipulering av informasjon, uttalte Peskov torsdag, skriv RT.com (russisk statskontrollert medium).

Kreml har lenge lege i strid med Big Tech-gigantane i USA. Tilgangen til Facebook, Instagram og Twitter er no sperra for Russlands vel 144 millionar innbyggarar.

Grunnen er at Facebook og Instagram, etter Russlands invasjon av Ukraina 24. februar, ei stund tillét oppfordringar til drap på russiske soldatar der i landet.

Twitter vart blokkert for å ikkje slette innhald som Russland meiner viser narkotikabruk, overgrep mot barn og oppfordringar til ungdom om å ta sjølvmord.

I verkelegheita vart Twitte òg nytta til å organisere demonstrasjonar i gatene.

Peskov tvilar på at mykje vil endre seg med Musk.

– Det kan spørrast om ein full, fri palett med forskjellige synspunkt er muleg i vestlege sosiale nettverk. Det tvilar me på, seier Peskov.

– Lat oss sjå kva som skjer under den nye eigaren. No, tatt i betraktning at dette er eit globalt selskap, har me alt høyrt offisielle utsegner frå Europa om at dei ikkje vil tillate absolutt friheit der, legg talsmannen til.

EU-kommissær Thierry Breton og Storbritannias statsminister Boris Johnson har begge skote ned Musks lovnad om frie tyglar.

– Anten det gjeld trakassering på nettet, sal av falske produkt, seksuelle overgrep mot barn eller oppfordringar til terrorhandlingar må Twitter rette seg etter europeiske reguleringar som ikkje finst i USA, sa Breton, gjengitt av NTB.

– Alle sosiale medium må vere ansvarlege, same kva eigarskap dei har, og det inneber å verne brukarane mot skadar, heiter det frå London.

Etter 24. februar har russiske styresmakter halde streng kustus med mediaa der i landet, som mellom anna ikkje får nytte ordet «krig» eller «invasjon» om det som Putin sjølv kallar ein «særskilt militæroperasjon» i nabolandet.

