Fagforbundet ledet Jørn Eggum har tidliger gått hardt ut mot forslag fra SV og andre partier på venstresiden om å stanse oljeleting. Men det hindrer ikke LO i Oslo fra å ta nøyaktig dette budskapet inn som en av sine paroler. LO sentralt har så langt ikke besvart Resetts hevendelser i saken.

«Skap jobber som kutter utslipp – ikke mer oljeleting!»

Slik lyder en av LO Oslos annonserte paroler.

Fellesforbundet er Norges største fagforbund i privat sektor med over 160.000 medlemmer. Mange av medlemmene jobber i industrien og oljesektoren.

Total sysselsetter olje- og gassnæringen over 150.000 mennesker ifølge SSB.

Under regjeringsforhandlingene med SV høsten 2021 var nettopp oljeleting tema. SV ville ha full stans i oljeleting både i nye og gamle områder.

Eggum og Fellesforbundet ville absolutt ikke ha et slikt kompromiss om sluttdato for oljevirksomheten eller nei til ny leting. De avviste kravene fra SV fullstendig

– For våre medlemmer i leverandørindustrien og på de store offshoreverftene, er det ingen stor forskjell på om man går inn for en sluttdato eller sier nei til ny leting. Det betyr egentlig skitt det samme. Sier du nei til leting, sender du samtidig ut et politisk signal om at det er over på norsk sokkel. Uten leting finner du ingenting og uten funn er det ingenting å bygge ut for denne industrien, sa Eggum til Dagsavisen.

Han gjorde det klart at Fellesforbundet kommer til å kjempe hardt for at det skal gis nye letelisenser også i umodne områder gjennom det som kalles de nummererte konsesjonsrundene.

– Ja, det kan jeg love deg at vi vil gjøre. Rammebetingelsene for utlysning av konsesjoner i områder som både er konsekvensutredet og åpnet må selvsagt ligge fast.

Men LO i Oslo går altså for nettopp det Fagforbundets leder advarer mot. Det er ikke kjent hvilke interne prosesser som ligger bak den kontroversielle parolen. Svært mange av LOs egne medlemmer vil miste jobben dersom parolen skulle bli politisk virkelighet.

Resett har sendt følgende henvendelse til LO.

– Så vidt vi har fått med oss har LO i hovedsak gått imot stans i oljeletingen. Er dette i ferd med å endre seg? Eller er er LO Oslo i utakt med LO sentralt?

LO har så langt ikke besvart Resetts henvendelser.

Av andre paroler fra LO i Oslo kan vi lese:

«Baseavtalen med USA må avvises – nei til militær aggresjon og opprusting»

«Nei til innkjøp fra okkuperte områder – støtt Palestina».

