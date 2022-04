annonse

annonse

Sentralt på Røa er et lyskryss på grensen mellom Oslo og Bærum. Der møtes to trafikkerte veier, og det har vært planer om en tunnel for å lage et levende byliv der. Men nå er kassen tom, pengene er brukt opp til blant annet karbonfangst, T-bane til Fornebu og vannforsyning.

– Byrådet mener at vi ikke kan prioritere denne tunnelen når den økonomiske situasjonen er så presset som den er. Det finnes rett og slett ikke penger til det. Konsekvensen av å ikke ta det inn over seg er at vi kaster vekk titalls millioner på detaljplanlegging av et dyrt og lite hensiktsmessig prosjekt som raskt blir utdatert, sier Sirin Stav til Akersposten, og kaller tunnelen for et luftslott:

– Vi kan ikke fortsette å late som at dette luftslottet kommer. Jeg mener at det er uholdbart å la folk leve i usikkerhet om de vil miste hus og hjem, når vi i stedet kan planlegge for tiltak på Røa som faktisk er gjennomførbare og forbedrer situasjonen for alle som bor og ferdes i området. Det er ingen tvil om at det nødvendig med tiltak for å forbedre situasjonen på Røa, spesielt for fotgjengere og syklister. Derfor anbefaler vi tiltak i Røa-området som vil bedre situasjonen, uten at det krever rivning av boliger og store inngrep i natur- og friluftsområder.

annonse

Les også: Bør Norge dele sin «krigsprofitt»? Geir Ugland Jacobsen mener MDG farer med «klimaløgn» (+)

Stav sier videre at ideen om tunnel stammer fra en tid da man regnet med at trafikken i Oslo skulle øke. Den trenden har de klart å snu. Biltrafikken i området har gått ned med 18 prosent de siste årene. Hun mener at situasjonen kan bli mye bedre med store og små tiltak over bakken. De kan bygge ned gatenettet på Røa slik at det blir mindre attraktivt å kjøre bil, og tryggere og enklere for folk å gå eller sykle gjennom Røa sentrum, avslutter Stav.

Les også: Bydelen som gir rent flertall til MDG, SV og Rødt: – Vanskelig for folk på Løkka å forstå at ikke alle lever som dem (+)

annonse

Holdt for narr

– Dette er et enormt løftebrudd, sier Cecilie Lyngby til Resett.

Lyngby sitter i Oslo bystyre for Folkets parti FNB, og mener at Raymond Johansen og byrådet hans har i realiteten holdt folk i Oslo vest for narr, helt siden de undertegnet på Oslopakke 3-avtalen i 2016. Arbeiderpartiet og MDG har undertegnet på, og stemt for at Røatunnelen skal bygges.

Oslo kommune henter i år inn i underkant av to milliarder kroner i eiendomsskatt fra innbyggerne, og på grunn av de rekordhøye strømprisene vil kommunen sitte med enda et gigantisk nytt milliardoverskudd fra Hafslund, sier hun, legger til:

– Det er nok penger til å bygge både en og to tunneler.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474