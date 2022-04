annonse

Islamsk Råd Norge vil forby SIAN.

Etter herjingene til de muslimske vandalene i Sandefjord er det grunn til å se nærmere på hva deres representanter står for.

Islamsk Råd Norge (IRN) kom 20. april med det de kalte for «Pressemelding om hatkriminalitet og ytringsfrihet». Denne innleder de med å omtale «anti-muslimske terroraksjoner» i Canada. Deretter går de rett over til å utmale hvor fæle rasister de synes SIAN er. Det er tydelig at IRN slår SIANs koranbrenning i hartkorn med terrorisme.

Jeg vil i det følgende gjengi noen utdrag fra pressemeldingen, og komme med mine kommentarer.

«SIANs budskap er at muslimer bør interneres eller deporteres, og gjennom Koran-brenningen søker de å formidle at vi ikke hører hjemme i Norge. IRN mener muslimer bør få slippe slik rasistisk sjikane når de tar turen til moskeen eller offentlige torg. Vi er særlig opptatt av barns behov for å føle seg fysisk og psykisk trygge. Flere bekymrede foreldre har uttrykt overfor IRN at de nå holder sine barn hjemme fra moskeen. Både høyreekstrem terror og hatmarkeringer rettet mot moskeer medvirker til foreldrenes frykt for barnas sikkerhet.»

Her ser vi altså hvordan disse muslimske foreldrene svikter i sin oppdragelse. Hvis de hadde vært skikkelig integrert, og respektert norsk kultur, så hadde de forklart barna sine at det SIAN gjør ikke er farlig, og at i Norge har alle rett til å uttrykke sine meninger. Foreldrenes omsorgssvikt gir slike utslag som i Sandefjord, der også småjenter var med på pøbelstrekene. Her må barnevernet kjenne sin besøkelsestid.

Mesteparten av pressemeldingen på ca. to A4-sider handler om SIAN, som er nevnt åtte ganger, samtidig som de plasserer muslimer så til de grader i offerrollen, som om de alle er forfulgte uskyldigheter. Volden i Sverige bruker de to setninger på å (tilsynelatende) fordømme:

«Fysisk vold er ikke en akseptabel motreaksjon mot psykisk vold, og IRN fordømmer den voldelige utageringen vi har sett i Sverige de siste dagene. Atferden er ikke bare kontraproduktiv, den er uislamsk.»

Det er komisk når IRN hevder at vold er uislamsk. Mener de at hellig krig utføres uten bruk av vold? Denne «fordømmelsen» viser sin hulhet med følgende utsagn i samme tekst:

«Norske opinionsdannere og medier bør ikke bare problematisere problematiske reaksjoner på hatmarkeringer, men også problemdefinere hatorganisasjonene- og ytringene som utløste reaksjonene.»

Ordet «problematisere» er avslørende. Dette er et ord man bruker når man er negativ til andres beskrivelser eller meninger. Hele pressemeldingen har et gjennomgående skjevt fokus og snur saken fullstendig på hodet.

IRN vil forby det de mener er «rasistiske organisasjoner», og det er åpenbart at det er SIAN de sikter til:

«En bærekraftig måte å forebygge ytterligere utbredelse av anti-muslimsk rasisme på, er å følge FNs oppfordring om å forby rasistiske organisasjoner. […]I tillegg bør alle gode krefter i samfunnet alliere seg i kampen mot rasisme og islamofobi.»

Denne sykeliggjøringen av meningsmotstandere minner om Sovjetunionen, der psykiatrien ble brukt til innesperring av dissidenter. Som de simple provokatørene de er, fremstiller IRN slike holdninger som kjærlighet:

«Til slutt drister vi oss til å foreslå at neste motdemonstrasjon mot SIAN og likesinnede bør inneholde et kjærlighetsbudskap. Selv om de ikke ønsker oss vel, kan vi ønske dem god bedring fra den sykdommen anti-muslimsk rasisme er. Usolidariske og bitre mennesker har det ikke bra med seg selv, og kanskje litt kjærlighet vil gjøre dem vel.»

Dette ble altså publisert noen få dager før opptøyene i Sandefjord, så vi kan konkludere med at muslimsk kjærlighet uttrykkes gjennom steinkasting, gjerne også under medvirkning fra småjenter.

Og samme dag som IRN kom med sin pressemelding, publiserte VGs Shazia Majid kommentaren «Kan vi få Sverige-opptøyer i Norge?». Den ender med følgende konklusjon, som kan få stå og tale for seg selv:

«Norge har i stor grad lykkes med integreringen av innvandrere. Ikke alle, men så mange at det kan brennes en koran eller ti. Uten at busser og eiendommer settes i brann.»

Siden Shazia Majid hevder integreringen har lykkes, vil jeg nevne at IRN (også dette lagt ut 20. april) oppfordrer muslimer til å ta fri fra jobb/skole i forbindelse med id-feiring. Det beskrives slik:

«Under finner du søknadsskjema for Id-ul-fitr og Id-al-adha:

Eid fri 2022 – fitr

Id fri 2022 – Adha

Vi ønsker alle muslimer en riktig god id feiring.»

Og på skjemaet står det bl.a. følgende:

«Islamsk Råd Norge ønsker å informere arbeidsgivere og skoler om at muslimer har to viktige religiøse høytidsdager i året, hvor de har lovbestemt rett til å ta fri fra skole/jobb (jfr LOV-2020-04-24-31 § 18)».

Selv om trossamfunnsloven § 18 tillater dette, så vitner det om mislykket integrering når muslimers representanter krever særbehandling som rammer arbeidsgiver og skolegang. Det er ikke alle rettigheter man bør benytte seg av – hvis man har anstendighet, og respekt for det landet man bor i. Arbeidsgiver kan kreve at arbeidstakere tar igjen tapt arbeidstid på et annet tidspunkt, men dette står det ikke noe om på IRNs skjema.

Norsk snillisme kjenner ingen grenser, og de politikerne som bestemte at personer med fremmed overtro skal ha fri til egne helligdager har lagt til rette for utviklingen av parallellsamfunn.

SIANs demonstrasjoner har synliggjort hvor langt dette er kommet. Og feige nordmenn, herunder også Sandefjords ordfører, tar parti med de muslimske vandalene. «– Jeg er ikke imot ytringsfrihet, men …» sier han.

Norge har sett sine beste dager, og vi har en mørk fremtid foran oss.

