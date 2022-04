annonse

Kostnadene for CO2-fangstprosjektet på Klemetsrud i Oslo kan øke med 350 millioner kroner. Det opplyser Olje- og energidepartementet i en pressemelding.

Oppdraget er utført av Atkins og Oslo Economics på vegne av departementet, skriver Aftenposten.

Det er en økning på henholdsvis 170 millioner og 350 millioner kroner enn ved forrige undersøkelse fra 2020. Mye kommer av endringer i blant annet markedspriser og strømpriser.

Byrådsleder i Oslo, Raymond Johansen, hevder at de har sikret fullfinansiering av karbonfangst på fjernvarmeanlegget på Klemetsrud, som står for 14 prosent av byens utslipp.

Rett i dass

– Milliarder av kroner rett i dass. Pengene skal gå til «karbonfangst». Videre har MDG nettopp stemt over at store lastebiler skal frakte CO2 gjennom sentrum hver eneste dag. Hvor er logikken? sier Cecilie Lyngby til Resett.

Lyngby sitter i Oslo Bystyre for Folkets Parti FNB, og sier at anlegget vil nok bli en god inntektskilde for eierne! De skulle tjene penger på å selge teknologien, dette lar seg ikke gjøre da den eies av to private selskaper. Så ingen inntekt her. Karbonkvoter betales og anlegget kan produsere opp til 400’ tonn i året, men de produserer kun 200’ tonn. Nå vil de altså øke opptil 400’ tonn ved å forbrenne mer søppel for så å redusere karbonkvotene.

– Dette er tull! mener hun, og legger til:

– 100-150 tankbiler daglig med gass! Dette er livsfarlig.

