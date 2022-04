annonse

Det var på onsdag nyheten kom om at USAs Department of Homeland Security (sikkerhetsdepartementet) hadde opprettet et organ kalt «Disinformation Governance Board». Nå har kritikerne fått summet seg.

Sjefen for sikkerhetsdepartementet, Alejandro Mayorkas, sa på onsdag til Kongressen at Komiteen mot desinformasjon (god norsk oversettelse på «board» mangler i dette tilfellet, Resett benytter dermed «komite», red.anm) angivelig skulle motvirke at minoriteter (dvs. svarte og latinere) ble utsatt for desinformasjon.

Nyheten ble først sett i sammenheng med at Elon Musk på mandag fikk kontroll over Twitter, men «Komiteen mot desinformasjon» har angivelig vært under planlegging i sikkerhetsdepartementet i et par måneder skal man tro en tweet fra den nyutnevnte sjefen for komiteen, Nina Jankowicz.

– Katta er ute av sekken, dette er det jeg har vært opptatt med de siste to månedene, skrev hun på Twitter. Jankowicz kommer fra tenketanken Wilson Centre, hvor hun også jobbet med temaet «desinformasjon».

Cat's out of the bag: here's what I've been up to the past two months, and why I've been a bit quiet on here. Honored to be serving in the Biden Administration @DHSgov and helping shape our counter-disinformation efforts. https://t.co/uN20vl7qqV pic.twitter.com/JEn4FqLdck — Nina Jankowicz 🇺🇦🇺🇸 (@wiczipedia) April 27, 2022

Fox News skriver at Jankowicz har fått kritikk for tidligere å ha sådd tvil om autentisiteten av Hunter Bidens lap top og kalte den «et produkt fra Trump-kampanjen». Men selv mainstream-mediene i USA innrømmer nå at den var ekte. Det var under valgkampen i 2020 at lap top-en ble tiet ihjel. New York Post fikk twitter-kontoen sin suspendert for å skrive om å dele saken.

Steve Crowder trakk parallellen til nazistenes tiltak for å styre offentlig kommunikasjon. Elon Musk var raskt ute selv og kommenterte opprettelsen av komiteen mot desinformasjon.

– Ubehagelig, skrev Musk som kommentar da Crowder påpekte hvor tett opp mot hans overtakelse av Twitter nyheten kom.

The government is creating a misinformation governance board. Who else did something like that? Oh I remember, the Nazi’s. And there’s some data showing some interesting things going on post-@elonmusk’s Twitter takeover! — Steven Crowder (@scrowder) April 28, 2022

De siste dagene har en rekke republikanske politikere og andre kommentatorer fått summet seg over hva dette utspillet fra Biden-adminstrasjonen egentlig innebærer. Og dommen er ikke nådig. Nå hagler advarslene fra politikere, konstitusjonelle forskere og andre eksperter. De hevder dette er Biden-administrasjonens forsøk på å kvele ytringsfriheten, skriver Fox News.

Senator Tom Cotton, R-Ark., var raskt ute med å fordømme tiltaket og lovet å innføre lovgivning for å kutte finansiering til komiteen.

– Den føderale regjeringen har ingen rett til å opprette et Sannhetsministerium, tvitret Cotton med referanse til George Orwells dystopiske roman «1984».

The Federal Government has no business creating a Ministry of Truth. The Department of Homeland Security's "Disinformation Board" is unconstitutional and unamerican, and I'll be introducing a bill to defund it. https://t.co/n3H9c8XGB1 — Tom Cotton (@SenTomCotton) April 29, 2022

Senator Marco Rubio, tvitret også:

«Ingenting annet vi jobber med vil ha betydning hvis vi ikke setter en stopper for Bidens Sannhetsdepartement,» skrev han og kommenterte også saken i en video.

I never believed I would ever see the day America had a federal law enforcement agency to police speech But that day has come https://t.co/9Aralf5nez — Marco Rubio (@marcorubio) April 29, 2022

Fra senator Cynthia Lummis kom det tilsvarende advarsler: «Jeg stoler på den sunne fornuften til det amerikanske folket. En regjeringsoppnevnt «sannhetsavdeling» er et [rødt flagg] for frittenkende mennesker,» skrev hun.

– Dette er i realiteten et Sannhetsministerium og er i utakt med konstitusjonen, skrev den populære guvernøren Ron DeSantis fra Florida.

The Biden Administration’s creation of a “disinformation” bureau within DHS is effectively a Ministry of Truth that is alien to our constitutional tradition. Florida rejects Biden’s attempt to enforce regime-approved narratives and to stifle dissent. pic.twitter.com/fSnU2gk97x — Ron DeSantis (@GovRonDeSantis) April 29, 2022

Også journalister hiver seg på og advarer.

– At Biden Admin uten videre kunngjorde i dag at Dept of Homeland Security – et innenlandsk sikkerhetsbyrå – har opprettet en «desinformasjons-komite» er ubeskrivelig dystopisk og rystende, tvitret den uavhengige journalisten Glenn Greenwald torsdag.

Greenwald var journalisten som hjalp Edward Snowden med å få ut den informasjonen han hadde samlet om det amerikanske overvåkningsprogrammet.

– At demokratene synes dette er bra og normalt forteller deg alt du trenger å vite om dem, fortsatte han.

That the Biden Admin casually announced today that the Dept of Homeland Security — a domestic security agency — has created a "disinformation" board is indescribably dystopian and chilling. That Democrats think this is good and normal tells you all you need to know about them. — Glenn Greenwald (@ggreenwald) April 29, 2022

Etter nyheten har brukere på sosiale medier hentet frem en Tik Tok video som den nye sjefen for Bidens «Sannhetsministerium», Nina Jankowicz spilte inn i februar 2021, mens hun hadde sin gamle rolle på Wilson-senteret.

En rekke personer har reagert med vantro på vidoen, skriver Fox News.

You can just call me the Mary Poppins of disinformation 💁🏻‍♀️ https://t.co/eGV9lpctYn pic.twitter.com/WVQFA2bPmq — Nina Jankowicz 🇺🇦🇺🇸 (@wiczipedia) February 17, 2021

– Dette er personene regjeringen setter til å vokte DINE ytringer, skrev senator Ted Cruz

– Er dette en spøk? skrev den tidligere politikeren Barrington Martin II.

