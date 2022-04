annonse

Den ubeseirede verdensmesteren i boksing, Tyson Fury, langer ut mot krenkelseshysteri og mangel på ytringsfrihet.

Det er under et intervju med Piers Morgan, som for øvrig er helt enig med Fury, at tungvektsmesteren kommer med disse betraktningene.

Både Morgan og Fury har tidligere blitt både sterkt kritisert og sågar utestengt for sine meninger. TV-personligheten Morgan sier blant annet «hva skjedde med det at man diskuterer med hverandre og ytrer sine meninger, sterke eller ikke, for deretter å gå sammen på en pub etterpå og ta en øl?»

Tyson Fury har blitt sterkt kritisert for sitt syn på homofile og transpersoner, noe Morgan også har.

I intervjuet kommer det også frem at Fury har hatt en personlig samtale med den tidligere presidenten i USA, Donald Trump, som er veldig interessert i boksing. Fury vil ikke si hva samtalen innebar, men noe kryptisk så sier han at han tror Trump vil stille til valg igjen i 2024, og at han kommer til å vinne.

Fury sier også at han har lagt opp som bokser og at det ikke vil bli snakk om noe comeback.

– Jeg har kone og seks barn. Jeg har nesten ikke sett dem de siste 10 årene, da jeg har måttet reise så mye rundt på grunn av boksingen. Det er på tide å bli en helt normal familiemann, sier Fury.

Se hele intervjuet her:

