Ukrainsk sikkerhetstjeneste jakter på russiske kollaboratører og har pågrepet nærmere 400 bare i Kharkiv-regionen.

Ukrainere som samarbeider med russiske styrker, som offentlig benekter Russlands aggresjon eller som på annet vis støtter Moskva, risikerer opptil 15 års fengsel. Kollaboratører som forårsaker tap av liv, risikerer livstid.

Hvor mange som er pågrepet av den ukrainske sikkerhetstjenesten SBU og som nå sitter fengslet, er hemmeligstemplet. Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj har imidlertid gjort det klart at kollaboratører ikke slipper unna.

– Alle som samarbeider med fienden, vil bli stilt til ansvar. Om det skjer i morgen eller i overmorgen, er et annet spørsmål. Det viktigste er at rettferdigheten til slutt vil seire, sa han for en tid tilbake.

Hentet hjemme

Viktor var en av dem som fikk tungt bevæpnede SBU-agenter på døra i Kharkiv. Han hadde ifølge myndighetene postet innlegg i sosiale medier der han hyllet president Vladimir Putins «kamp mot nazistene» i Ukraina, og støttet uavhengighet for enkelte deler av landet.

– Ja, jeg støttet virkelig Russlands invasjon av Ukraina. Jeg er lei meg, jeg har alt ombestemt meg, bedyrer han.

– Få på deg klærne og hent sakene dine, lyder den bryske beskjeden tilbake, før den middelaldrende mannen blir ført bort.

Russisktalende

Viktor er ikke alene om å støtte Russland i Ukraina. Men støtten er størst blant russisktalende i Donbas-området øst i landet. Der proklamerte russiskstøttede separatister uavhengighet i 2014. Det ble startskuddet på en krig som har kostet over 14.000 mennesker livet i de to regionene Donbas og Luhansk.

Både forretningsfolk, offentlige tjenestemenn og militære har gått over på russisk side siden invasjonen 24. februar. Ukrainske myndigheter opplyser at det hittil er tatt ut tiltale mot over 200 kollaboratører.

Zelenskyj har blant annet anklaget to generaler for forræderi og degradert dem. Det nasjonale sikkerhetsrådet opplyser at det nå jobbes med å utarbeide en liste over overløpere som senere vil bli offentliggjort.

Zelenskyj har også forbudt elleve russiskvennlige partier. Blant dem er Ukrainas største opposisjonsparti Plattform for liv, som hadde 25 representanter i nasjonalforsamlingen. Partiets leder, oligarken Viktor Medvedtsjuk, har nære bånd til Vladimir Putin og er pågrepet og fengslet.

Ingen oversikt

– Ett av målene våre er å forhindre at noen utsetter oss for bakholdsangrep, sier SBUs nestleder i Kharkiv-regionen, Roman Dudin.

Hans menn har hittil pågrepet nærmere 400 mistenkte kollaboratører, forteller han.

– Det fins ingen komplett oversikt, alt er hemmeligstemplet av SBU, sier Volodymyr Javorskyj i Senteret for borgerrettigheter, en av Ukrainas største menneskerettsorganisasjoner.

Pågrepne kan holdes i varetekt i 30 dager, uten tilgang verken til advokater eller familie.

– Disse menneskene forsvinner ganske enkelt i 30 dager, det er ingen som får tilgang til dem, sier Javorskyj.

Dødslister

I Kyiv-forstaden Butsja, der det ble funnet drepte sivile i gatene etter at russiske styrker trakk seg ut, oppga medløpere navn og adresse på pro-ukrainske aktivister, ifølge ordfører Anatolyj Fedoruk.

– Jeg så disse dødslistene, satt sammen av forrædere. Russerne visste på forhånd hvem de skulle til, hvor de bodde og hvem som bodde der, sier Fedoruk, som også fant sitt eget navn på lista.

– Selvsagt vil ukrainske myndigheter lete etter og straffe disse folkene, sier han.

I havnebyen Mariupol hjalp medløpere de russiske soldatene med å koordinere angrep mot kritisk infrastruktur, ifølge ordfører Vadim Boytsjenko.

Propaganda

De russiske soldatenes brutalitet har gitt mange et nytt syn på nabolandet. Likevel er det fortsatt mange Moskva-sympatisører i Ukraina, konstaterer politiske analytikere.

– Den russiske propagandaen har festet seg. Mange innbyggere som ser på russisk TV i Øst-Ukraina, tror på helt absurde påstander om at det er ukrainske styrker som angriper dem – og andre myter, sier Volodymyr Fesenko i tankesmia Penta Center.

Ukrainske myndigheter sør i landet er naturligvis redde for å bli falt i ryggen og har måttet skjerpe sikkerhetstiltakene, sier han.

Vekker minner

Anklager om medløperi vekker minner i Ukraina. Etter år under Josef Stalins styre tok mange her imot Nazi-Tysklands soldater som frigjørere, særlig i begynnelsen av andre verdenskrig.

Tyskernes brutalitet endret etter hvert stemningen. Opptil 7 millioner ukrainere deltok i Den røde armé under krigen. 1,4 millioner av dem kom aldri hjem, og det anslås at krigen kostet opptil 8 millioner ukrainere livet.

Moskva har imidlertid aldri glemt de ukrainske nasjonalistenes støtte til tyskerne og hevder at det også i dag fins nazister i maktens korridorer i Kyiv.

