annonse

annonse

Rakettforskere og hjernekirurger på flukt?

Siden 24. februar, da Russland gikk til krig mot Ukraina, har høyt utdannede personer flyktet hals over hode fra Russland.

Angivelig skal over 100.000 IT-ingeniører ha reist utenlands. I tillegg kommer akademikere, advokater, journalister, musikere.

annonse

Problemet for mange av disse russerne er at de bare har midlertidig opphold i Kaukasus og Sentral-Asia. Når visumfri-perioden løper ut, må de enten ha skaffet seg varig opphold i Vesten eller dra tilbake til Russland.

Les også: Leieprisene faller i Moskva – boliglånet får «ferie»

Nå ser flere land et snitt til å kapre Russlands humankapital, hodene som blant annet fant opp verdens første coronavaksine – ikke bare for å svekke russisk samfunnsliv, økonomi og ikke minst teknologiske kapasiteter, men også for egen vinnings skyld.

annonse

I USA foreslår Joe Bidens administrasjon nå å forenkle immigrasjonsreglene for russere som har master- eller doktorgrad i vitenskaper og ingeniørfag som kunstig intelligens, atomteknologi og kvantefysikk, skriver The New York Times.

Vanligvis må høyt utdannede personer ha amerikansk arbeidsgiver eller sponsor for å få visum. Dette kravet vil Bidens administrasjon gi unntak fra.

Nå tar en norsk forsker til orde for det samme.

Laura A. Janda er professor i russisk språkvitenskap ved Universitetet i Tromsø, og vet bedre enn mange hvilke betydelige åndsevner som bor i russerne.

I et leserinnlegg i Dagens Næringsliv skriver Janda at Norge kan ha mye å tjene på å rekruttere russere som forlater Putin-Russland.

– Ved å ta imot de unge som rømmer fra Putin nå, svekker vi Russland økonomisk og ideologisk. Samtidig får vi kompetanse vi mangler og styrker vår egen økonomi, skriver Janda, og fortsetter:

Les også: Nå kommer corona-nesesprayen (og den er russisk)

– De representerer en ressurs av enorm verdi som kan svekke Russland, mens de beriker Norge og andre vestlige land. Vi må handle raskt hvis vi skal utnytte denne unike situasjonen, samtidig må vi også være skarpsindige.

annonse

Det er ingen ny trend at unge, skarpe hoder utvandrer fra Russland, forklarer professoren. Dette har pågått siden 2014 og tidligere.

Russlands invasjon av Ukraina synes derimot å ha akselerert trenden. Nå snakker vi ikke lenger om emigrasjon, men eksodus.

– Utvandringen er mangedoblet siden krigen begynte i Ukraina.

– Hovedgrunnen for utvandringen nå er at man er mot krigen i Ukraina. En annen grunn er frykt for represalier, for å miste jobben eller studieplassen.

– Noen av dem som rømmer har allerede havnet i trøbbel på grunn av antikrigsuttalelser og frykter å bli fengslet, skriver Janda.

Janda trekker dessuten frem sanksjonene mot Russland, som gjør at en rekke firmaer legger ned eller mister utenlandske partnere og kunder.

annonse

Ikke minst er levestandarden på vei ned, selv i den ultramoderne metropolen Moskva.

Alt fra biler og PC-er til luksusvesker blir stadig vanskeligere og dyrere å skaffe seg. Det går ikke lenger kommersielle fly mellom Russland og EU. Sist, men ikke minst er sosiale medier som Facebook, Instagram og Twitter blokkert.

Professor Janda trekker frem at 96 prosent av voksne russere har vitnemål fra videregående skole, mens realfag, ingeniørfag og matematikk er de mest populære studieretningene på bachelornivå. Etter Jandas mening er dette vinn-vinn:

– Norge har et sterkt behov for den IT-kompetansen mange russere har. Utvandring fra Russland er en enorm katastrofe for landet. I tillegg reduseres Russlands kapasitet til å krige for hver russer som jobber i et vestlig land.

Janda understreker at sikkerheten også må tas i betraktning.

annonse

– Selvfølgelig kan vi ikke bare åpne alle dører. Det kreves en grundig siling av russiske innvandrere for å forebygge infiltrasjon fra russiske myndigheter, avrunder professor Laura A. Janda sitt leserinnlegg i Dagens Næringsliv.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474