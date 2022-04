annonse

James Wade ble den tredje spilleren til å vinne flere enn en turnering under årets Premier League Dart.

Seieren kom etter imponerende spill mot Michael van Gerwen, Gerwyn Price og Jonny Clayton.

Foran 10 tusen elleville fans i Dublin så gjorde Wade et magisk comeback mot Clayton i finalen, hvor han en stund lå under 5-3 og det så ut til å gå veien for «The Ferret» nok en gang.

Men en feil fra den ellers så sikre Clayton, ble brutalt utnyttet av James «The Machine» Wade.

– Jeg er så lykkelig. Denne prestasjonen er helt der oppe. Statistisk sett så er dette det beste jeg har gjort, sa en glad Wade.

Engelskmannen var ikke klar over selv hvor bra han egentlig hadde spilt etter semi-finalen mot Price.

– Når jeg gikk av scenen så trodde jeg at det var flaks som var utslaget til den brutale 6-1 seieren over waliseren, men når folk begynte å ramse opp statistikken for meg så tenkte jeg: Wow!

Wade mener man aldri slutter å lære i dart, enda han har holdt på i nesten 30 år.

– Den dagen du slutter å lære i dart, er den dagen du ikke lenger beveger deg oppover. Jeg tror jeg aldri blir utlært i dette spillet. Jeg er ikke her for å være fyllmasse, jeg er her for å vinne, og det er ikke lett mot disse spillerne hvor noen sågar er legender, sa Wade.

Neste uke så drar dart-sirkuset til Glasgow i Skottland for uke 13 av Premier League darts. Østerrike dart open pågår i skrivende stund, og Resett kommer tilbake med sluttresultatene der.

