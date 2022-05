annonse

Danmark blir det første landet i verden som stanser vaksinering mot Covid-19.

«Våren har kommet, vaksinedekningen i den danske befolkningen er høy, og epidemien har snudd. Derfor avslutter Sundhedsstyrelsen [tilsvarende Helsedirektoratet] nå den brede vaksinasjonssatsingen mot covid-19 for denne sesongen. Det betyr blant annet at det ikke lenger sendes ut invitasjoner til vaksinasjon, skriver Sundhetsstyrelsen i en pressemelding.

Nyheten er allerede fanget opp internasjonalt, men er så langt lite rapportert i Norge. Danske myndigheter skriver at vaksinasjonsprogrammer i kombinasjon med stor grad av naturlig immunitet etter smitte så langt har vært meget vellykket.

«Vaksinasjonsprogrammet mot covid-19 startet 27. desember 2020. Over 4,8 millioner innbyggere har takket ja til tilbudet om vaksinasjon, og av disse har over 3,6 millioner fått 3. stikk. Vaksinasjonsforbindelsen er dermed imponerende. Samtidig har mange blitt smittet siden omikron-varianten ble den dominerende. Den totale immuniteten til befolkningen er derfor høy,» heter det.

– Vi er på et bra sted. Våren har kommet og vi har god kontroll på epidemien, som ser ut til å avta. Opptaksprosentene er stabile og vi forventer også at de snart vil falle. Derfor avrunder vi massevaksinasjonsprogrammet mot covid-19. Det betyr blant annet at vi fra 15. mai ikke lenger sender ut invitasjoner til vaksinasjon, sier Bolette Søborg, enhetsleder i Sundhetsstyrelsen og fortsetter:

– Man kan imidlertid fortsatt vaksineres over våren og sommeren, og vi anbefaler fortsatt vaksinasjon til personer med særlig økt risiko for et alvorlig sykdomsforløp av covid-19. Dette gjelder spesielt for personer over 40 år og for gravide dersom de er uvaksinerte. Vi fortsetter også å anbefale at du fullfører det påbegynte vaksinasjonskurset.

Programmet starter opp igjen til høsten

Myndighetene skriver videre at det trolig vil være behov for å vaksinere mot covid-19 igjen til høsten. Dette er fordi viruset som forårsaker covid-19 er et ustabilt virus som kan mutere. Samtidig forventer man å se en økning i smitte igjen når vi går fra høst til vinter.

– Vi planlegger å åpne vaksinasjonsprogrammet igjen til høsten. Før dette skal det gjøres en grundig faglig vurdering av hvem og når som skal vaksineres og med hvilke vaksiner. Vi forventer å legge frem en plan for de overordnede rammene for sesongen 2022/23 før sommerferien, sier Bolette Søborg.

Den populære YouTube-legen John Campbell roser Danmarks avgjørelse og anbefaler andre land å følge etter. Det er bedre å la naturlig immunitet få virke nå som omikron-varianten er så mild, hevder han.

