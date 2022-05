annonse

Rolness er ikke nådig.

– NRKs dekning av opptøyene i Sverige har ikke imponert noen. Det har nesten vært umulig å få vite noe nytt, eller lære noe mer, ved å se på Dagsrevyen. Vi får høre at en dansk provokatør har «utløst» voldelige opptøyer, at det ikke er rart at det til slutt «renner over for noen», selv i byer der ingen har sett noe til provokatøren, skriver samfunnsdebattant og sosiolog, Kjetil Rolness i Medier24, og fortsetter:

– De hundrevis av faktiske voldsmenn og deres motiver er visst ingenting å grave i. Men huskommentator Sidsel Wold har forklart oss at voldelige reaksjoner på «ydmykende» koranbrenninger og muhammed-karikaturer bør være en «lærepenge».

Én ting er journalistikk som forvirrer voksne. En annen ting er journalistikk som villeder barn. Det er alvorlig og kan få enda større betydning i framtiden, mener Rolness.

Supernytt er NRKS nyhetsprogram for barn mellom 8 og 12 år. På tirsdag 26. april hadde sendingen et innslag om opptøyene i Sverige, og en jente spurte: «Hva skjer i Sverige, egentlig? Med Koranen? Kan dere forklare mer om det?»

Supernytt framstilte ifølge Rolness tre aktører:

En danske som gjorde noe veldig dumt for ytringsfriheten.

Fredelige demonstranter som gjorde noe rett, ved å protestere mot brenning av koranen.

Kriminelle som angrep politiet og skremte lokale barn. Men disse var ikke sinte på koranbrenneren. Bare på politiet.

I videosnutter med norske barn var det noen som sa: «Det er dårlig at Rasmus tenner på Koranen. Fordi koranen kan være viktig for andre folk. Og det er veldig dumt å gjøre det.» og «Vi synes det er dumt av Rasmus brenner Koranen. Hvorfor gjør han det egentlig?»

– Dermed var premisset satt, helt i tråd med nyhetssendingene for voksne, skriver Rolness: – Opptøyene startet med en som het Rasmus, som gjorde noe dumt mot en bok – og de som holder boken hellig.

– De ble ikke startet av noen som gjorde noe voldelig og potensielt dødelig: kaste spisse steiner mot politi og tenne på en buss med passasjer, skriver Rolness, og legger til:

– Supernytt framstiller altså koranbrenningen som den direkte årsak til opptøyene. Opptøyer som eskalerte med stadig nye brenninger. Men Rasmus fikk ikke brent noen koran på mange av stedene.

Rolness konkluderer med at NRK svikter sitt samfunnsoppdrag. De skulle ifølge sin egen plakat skal «oppfylle demokratiske behov i samfunnet» og «ivareta ytringsfrihet» for borgerne.

– Kanskje NRK ikke engang innser at det er de disse viktige verdiene som står spill, når det blir gatekamper i nabolandet over varslede eller virkelige bokbål. Dét er det aller verste, avslutter Rolness.

