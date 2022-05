annonse

Fjernet flagg han mener kan assosieres med Sovjetunionen.

Tore Rasmussen, som Resett tidligere har omtalt i forbindelse med et humanitært engasjement i Ukraina, forteller at han har revet ned flere titalls røde flagg fra Torgallmenningen Bergen sentrum. Han mener at disse flaggene er kommunistflagg.

– Gitt situasjonen i Ukraina med den russiske invasjonen må nordmenn ikke lenger finne seg i kommunistsymboler i det offentlige rom, sier Rasmussen til Resett.

Vil ha norske flagg

Han mener at kun det norske flagget eller symboler for spesifikke organisasjoner kan brukes for å representere norske arbeidstagere.

– 1.mai-komitéen har altfor lenge latt ytterliggående krefter på venstresiden få fritt spillerom på 1. maimarkeringen. Skal man symbolisere norske arbeideres rettigheter kan man bruke det norske flagget eller LO-flagget. LO-flagget kan brukes om det er LO som er arrangør, sier Rasmussen.

– Kommunistflagget kan assosieres med Sovjet, legger han til.

#1mai-arrangørene i Bergen må gå i seg selv og ikke la seg styre av ytterste venstre fløy. Røde flagg symboliserer kommunisme, ikke norske arbeideres rettigheter. #dekommunistifisering pic.twitter.com/akAmepWyHR — Tore Rasmussen (@ToreRasm) May 1, 2022

Ukraina

Han peker på russiske soldaters fremferd i Ukraina som årsak for sine anskuelser.

– At enkelte russiske soldater heiser sovjetiske flagg på okkupert territorium gjør at det å henge opp disse flaggene i Norge er ekstra malplassert, sier han.

Derfor fjernet Rasmussen røde flagg som var hengt opp på Torgallmeningen i Bergen sentrum 1. mai.

Rasmussen forteller at han mottok støtte fra pensjonister som befant seg i området, som kom frem og pekte på flagg Rasmussen ikke hadde tatt bort.

Han ble imidlertid bortvist fra Bergen sentrum, og måtte gå fra stedet.

– Det er altså lov å henge opp kommunistflagg, men ikke lov å ta dem ned, slår han fast.

– Historieforfalskning

Han mener at 1. maikomiteen i Bergen bør gå i seg selv og ikke la seg bli dominert av sin mest ekstreme fløy.

– Det er bare tull å mene at kommunistflagget representerer norske arbeidere. Det er historieforfalskning, sier Rasmussen.

– 1. mai er en dag ytre venstre bruker til agitasjon, mens vi egentlig bør fokusere på klassesamarbeid, konstaterer han avslutningsvis.

