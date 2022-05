annonse

Det nylig kjent at Forsvaret for første gang skal markere muslimenes høytid Id, som markerer slutten på fastemåneden Ramadan. Det har fått mange til å reagere.

Feltimam Najeeb ur Rehman Naz uttalte til Forsvarets forum at Forsvarets markering ikke vil skje på selve dagen for id, som i år er 2. mai, men på en passende dag etter feiringen slik at soldater kan feire selve dagen sammen med familien. Markeringene skjer på Krigsskolen på Linderud, på Sessvollmoen og på rekruttskolen på Madla.

– Dette er en kulturell markering der man har mulighet til å få kunnskap om kulturen og selve høytiden Id. Alle soldater og ansatte som jobber på avdelingen er hjertelig velkommen til å ta del i denne markeringen, sa major Naz.

Nyheten fikk Frps Christian Tybring-Gjedde til å reagere. Han gjorde bruk av sin rett som stortingsrepresentant til å stille forvarsministeren skriftlig spørsmål om saken.

– Hva er årsaken til at Forsvaret nå har besluttet å avholde id-markering, men ikke avholder markeringer for andre religiøse minoriteter som eksempelvis jøder, buddhister og sikher? spurte Tybring-Gjedd og oppga følgende begrunnelse:

Forsvarets Forum skriver at Forsvaret for første gang skal markere muslimenes hellige måned. Vi undrer blant annet på hvor mange fra en religiøs minoritet må til, før Forsvaret arrangerer markeringer. Hva med jødenes høytid, buddhistene eller sikhene – hvorfor prioriterer man ikke disse høytidene? Hva er terskelverdien eller beslutningsgrunnlaget for å arrangere id og andre religiøse høytider i Forsvaret?

Sent denne uken fikk Tybring-Gjedde svar. Forsvarsminister Bjørn Arild Gram viser blant annet til det voksende antall muslimer i Norge.

– Tjenestegjørende i Forsvaret representerer et tros- og livssynsmessig mangfold. For å ivareta personellets tros- og livssynsfrihet både i fred, krise og krig, gis det tilbud om tros- og livssynsseremonier i regi av Forsvarets tros- og livssynskorps (FTLK). FTLK består av to felthumanister, en feltimam og 48 feltprester. Bakgrunnen for denne sammensetningen er at kristendommen (65%), livssynshumanisme (2%) og islam (3 %) representerer de tre største religionene og livssyn, målt i registrerte medlemmer i Norge, konstaterer Gram.

Han viser til at når det gjelder de andre religionene som nevnes i spørsmålet fra Tybring-Gjedde så er henholdsvis 0.08 % (sikhismen), 0.01 % (jødedommen) og 0.39 % (buddhismen) av den norske befolkningen registrerte medlemmer i disse trossamfunnene (tall fra 2021).

Han skriver vdiere at Forsvaret ikke opererer med noen «absolutt terskelverdi for markering av religiøse helligdager.» Forsvaret registrerer ikke tros- og livssynsmessig tilhørighet hos tjenestegjørende personell og vet dermed ikke hvor mange fra de ulike religionene som er blant personellet.

– Markeringer av religiøse høytider planlegges, og legges til rette for, i tilfeller der det finnes et uttalt behov eller ønske hos de førstegangstjenestegjørende, skriver Gram.