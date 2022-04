annonse

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj hevder at ukrainske styrker har klart å ta ut mer enn 1.000 russiske stridsvogner, nesten 200 fly og nesten 2.500 pansrede kjøretøy. Påstandene er ikke bekreftet fra uavhengig hold.

Likevel har russiske styrker nok utstyr til å gjennomføre ytterligere angrep, ifølge president Volodymyr Zelenskyj.

– Selvfølgelig har okkupantene fortsatt utstyr på lager. De har fortsatt missiler som kan ramme vårt territorium, sa han ifølge CNN.

– Men denne krigen har allerede svekket Russland så mye at de må planlegge for å ha enda mindre militærutstyr for paraden i Moskva, sa han videre med henvisning til den årlige militærparaden i Moskva 9. mai. Den er for å minnes seieren over Nazi-Tyskland i andre verdenskrig.

Kreml-talsmann Dmitrij Peskov erkjente tidlig i april at Russland har lidd betydelige tap i Ukraina, ifølge NTB.

– Det er fortsatt mye arbeid foran oss. Okkupantene er fortsatt på vårt land og gjenkjenner fortsatt ikke den tilsynelatende feilen i deres såkalte operasjon. Vi må fortsatt kjempe og gjøre alle anstrengelser for å drive okkupantene ut, skriver Zelenskyj på Instagram.

