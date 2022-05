annonse

annonse

Appen «flytt deg» har som formål å sørge for flere anmeldes på feilparkering til Bymiljøetaten i Oslo. Noen vil hevde det kan føre til «angivervirksomhet».

– I dag er det i praksis risikofritt å bruke sykkelfelt som gratis parkering over hele byen. Det burde være en viss risiko forbundet med regelbrudd, ellers vil «alle» gjøre det, og det er det vi har opplevd i Oslo i mange år, sier app-utvikler Simon Skrede til Avisa Oslo, og legger til at den vil være til hjelp for myndighetene:

– Det er en app som først og fremst – på en enkel måte – lar deg sende et bilde, kartutsnitt og kort tekstbeskjed til Bymiljøetaten som til sammen beskriver brudd på parkeringsbestemmelser.

annonse

Til daglig jobber Skrede som utviklingsdirektør i stiftelsen Lovdata.

Les også: Bydelen som gir rent flertall til MDG, SV og Rødt: – Vanskelig for folk på Løkka å forstå at ikke alle lever som dem (+)

Utvikleren tror at appen vil være mer effektiv for de som vil rapportere til myndighetene enn om de må ta i bruk telefon eller epost. Det har han i alle fall selv erfart.

annonse

– Jeg har selv brukt denne metoden, men det er litt kronglete. Jeg tenkte at det kunne gjøres enklere, sier han, og mener at ulovlig parkering er et stort problem:

– Dette er viktig for meg for å få dokumentert noe som for mange er et stort problem, men blir bagatellisert av myndigheter og av mediene. Og av mange av Oslos bilister som tar seg til rette uten frykt for negative sanksjoner.

Mannen synes det er veldig gøy at byråd i Bymiljøetaten, Sirin Stav fra MDG la ut en tweet og takket for prosjektet. Det tar han som et godt signal og forteller videre at det i løpet av kort tid ble det sendt inn 84 rapporteringer til Bymiljøetaten.

Dette er veldig kontruktivt! Takk 🙂 — Sirin Stav (@sirinstav) April 21, 2022

Les også: Tybring-Gjedde angriper «bilfritt byliv»: – Egoistisk politikk for de få (+)

– Og hva Bymiljøetaten velger å gjøre med disse kan man bare spørre seg om. Jeg håper de bruker det til å øke kvaliteten på det de selv gjør. Det hadde vært fantastisk, mener app-utvikleren.

For de som er opptatt av ulovlig parkering, så er appen «flytt deg» gratis og kan lastes ned her.

annonse

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474