Ukrainas utenriksminister Dmytro Kuleba ber Kina garantere for landets sikkerhet.

Nå ber ukrainske myndigheter ledelsen i Beijing om å komme på banen.

– Ukraina undersøker nå muligheten for å få sikkerhetsgarantier fra permanente medlemmer av FNs sikkerhetsråd, blant dem Kina og andre stormakter, sier utenriksminister Dmytro Kuleba til det kinesiske nyhetsbyrået Xinhua.

– Vi foreslår at Kina blir en av garantistene for Ukrainas sikkerhet, og dette er et tegn på vår respekt for Kina, sier han.

Kina lovet i 2013 å garantere for Ukrainas sikkerhet dersom landet ble invadert eller truet med kjernefysisk angrep, skriver NTB.

– Ukraina ga opp atomvåpen for verdensfredens skyld. Vi har da banket på NATOs dør, men den åpnet seg aldri. Sikkerhetsvakuum førte til russisk aggresjon. Verden skylder Ukraina sikkerhet, og vi ber stater om å bestemme hvilke sikkerhetsgarantier de er klare til å gi, skriver Ukrainas utenriksminister Dmytro Kuleba på Twitter.

Ukraine gave up nuclear weapons for the sake of world peace. We have then been knocking on NATO’s door, but it never opened. Security vacuum led to Russian aggression. The world owes Ukraine security and we ask states to decide which security guarantees they are ready to provide.

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) April 29, 2022