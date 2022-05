I det nær 400 år gamle engelske bibeleksemplaret, som nylig dukket opp i New Zealand i forbindelse med et dødsbo, befinner det seg nemlig en svært uheldig skrivefeil, skriver The Guardian.

Feilen ligger nærmere bestemt i bibelens ti bud som ifølge troen ble overlevert Moses direkte fra Gud. Et av budene i den gamle bibelen lyder nemlig slik: «Du skal drive hor».

I dette budet, som på engelsk omtaler «adultery», bes leserne vanligvis om å unngå å bryte ut av sitt eget ekteskap eller inn i andres, men ved trykkingen av denne bibelserien var Herrens veier åpenbart uransakelig.

Feilen ble funnet først et år etter utgivelsen

Biblene ble i sin tid trykket i rundt 1.000 eksemplarer før feilen ble oppdaget – først et år etterpå. Etter at feilen ble oppdaget ble de fleste eksemplarene destruert, men fortsatt skal det finnes rundt 20 kjente eksemplarer av syndernes bibel.

