Mandag var statsminister Jonas Gahr Støre tilstede ved Rådhusplassen og holdt en appell på den islamske høytidsdagen, Id.

Det er forståelig nok. Islam er den nest mest utbredte religionen i Norge, takket være massiv innvandring siden 1970-tallet.

Vi bør heller ikke forvente at statsministeren bruker denne dagen, som er en fest- og familiedag for mange muslimer, til å snakke om alle problemene med den islamske ideologien. Det kan vi heller kritisere ham for å unnlate å gjøre til andre tider.

Men Støre opprettholdt ikke sin egen oppfordring for dagen om at dette var «en tid for felleskap, solidaritet og takknemlighet.»

Støre makter deretter å tåketale om «grusomheter» som r«ammer mennesker likt, uavhengig av hudfarge, religion eller kulturell tilhørighet.»

Så unnskylder han seg for omsorgen for ukrainere, her kommer han kritikerne som hevder at vi har mer sympati med ukrainerne fordi de er hvite og kristne i møte:

«Krig forskjellsbehandler ikke. Ødeleggelsene er de samme, smerten er den samme, tapet er det samme, og da må også medmenneskeligheten og respekten for ofre være den samme. Vi skal ikke ha et samfunn hvor sympatien, engasjementet og medfølelsen er avhengig av hudfarge eller religion,» sa han.

Han benyttet også anledningen til å feie integreringsproblemene under teppet:

«I Norge har det etniske og kulturelle mangfoldet vokst med årene. Vi befinner oss i en by hvor mennesker av ulike bakgrunn, levemåter og trosoppfatninger lever side om side. Dette rike mangfoldet er vi stolte av og dette mangfoldet skal vi ta vare på.»

Og så kunne ikke Støre la muligheten gå fra seg til å bruke Id til å snakke negativt om noen i samfunnet. De hvite, slemme menneskene som er kritiske til innvandringen. Borte var hans egen oppfordring om at dette skulle være en dag for fellesskap.

Støres fokus var på muslimene som ofre for noen som mot dem begår urett:

Jeg ser med bekymring på det økende omfanget av rasistiske og ytterliggående ideer. Derfor har regjeringen besluttet å nedsette en ekstremismekommisjon som skal se på hvordan og hvorfor ekstremisme oppstår.

Vi skal utarbeide en ny handlingsplan mot rasisme, ekstremisme og radikalisering, og vi skal arbeide målrettet for å øke mangfoldet i arbeidslivet.

Vi skal sørge for at elever får mer kunnskap og informasjon om hatefulle ytringer og konsekvenser av rasisme, og vi skal styrke arbeidet med likestilling og diskriminering.

Kommentar

Å ta med denne påstanden om at det norske samfunnet et fullt av rasisme og ytterliggående ideer i en tale på den islamske høytidsdagen Id hører absolutt intet sted hjemme. Det var fulstendig unødvendig og viser bare hva slags knefall Støre gjør.

Som sagt er det ikke å forvente, eller endog klokt, om Støre hadde brukt anledningen til å refse muslimene for å hylle en krigsherre som sin profet. Men det er absolutt ryggesløst å gjøre det motsatte. For med uttalelsen er det ikke bare de regelrette rasister Støre mener, han mener også å ramme de som er kritiske til islam som religion.

Og de gir muslimene i dette landet absolutt intet incentiv til å få et realistiske syn på sin egen religion og ideologi eller forståelse for hvorfor mange er svært skeptiske til islams stadig økte utbredelse i Norge.

Det er ingen grunn til å feire at islam har kommet til Norge – for noen andre enn de som allerede er muslimer.

