Rett før klokka 10 falt hovedindeksen på Oslo Børs kraftig. På det meste var fallet over 4 prosent. Ved flere andre børser var fallet enda større.

Etter nedgangen i Oslo det fulgte en nesten like brå oppgang.

Ved 11-tiden ligger hovedindeksen på 1.221,68, noe som er 1,5 prosent under fredagens sluttnotering.

Mysterium

Overfor E24 omtaler investeringsdirektør Robert Næss i Nordea fallet som «et lite mysterium».

– Markedet falt plutselig kraftig i Sverige uten nyheter, så det kan være noen som har tastet feil/gjort feilhandler der, sier han.

I Stockholm falt hovedindeksen hele 8 prosent. Aksjesjef Lars Söderfjell i Ålandsbanken sier det virker som noen har gjort en tastefeil.

– Noen har lagt inn for stort volum eller hatt en for lav grense, men det er fortsatt veldig mange spekulasjoner akkurat nå, og alt går jo opp igjen. Det taler for at det var en tastefeil, sier Söderfjell til nyhetsbyrået TT.

Fall ved flere børser

Også i København var fallet rundt 8 prosent på det verste. Investeringsøkonom Per Hansen i meglerhuset Nordnet mener det kan skyldes en feil som igjen har utløst generelle salg.

– Det mest sannsynlige er at det har skjedd en feil, og at det er noen som har aktivert et salgskurs på et for lavt nivå. Det setter noen automatiserte handler i gang, forklarer han.

Ifølge E24 undersøker Nasdaq, som driver børsene iblant annet København og Stockholm, bevegelsene.

Også ved de toneangivende europeiske børsene i Frankfurt og Paris kom det et brått fall rett før klokka 10. I London er børsen stengt mandag.

Bredt fall

I Oslo faller alle de mest omsatte aksjene mandag formiddag. Det gjelder bland andre Equinor (-1,4), Rec Silicon (-0,9), Yara International (-1,2), Nordic Semiconductor (-4,7) og Norsk Hydro (-0,8).

Nordsjøolje ble ved 11-tiden omsatt for 104,56 dollar fatet, en nedgang på 1,7 prosent fra nattens nivå. Fallet tiltok rett etter klokka 10.

