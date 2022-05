annonse

Det var Tor André Johnsen (FrP) som stilte spørsmålet etter de voldsomme opptøyene i Sverige fra rasende muslimer som reagerte på koranbrenningen iverksatt i lovlige markeringer fra politikeren Rasmus Paludan.

– Kan ministeren garantere at norsk politi er tilstrekkelig rustet både i forhold til mannskap, utstyr og fullmakter til å sørge for ro og orden og til å kunne forhindre slike opptøyer som vi nå ser i Sverige? spurte Johnsen i et skriftlig spørsmål 19. april.

Han begrunnet spørsmålet på denne måten:

I de siste dagene har det pågått voldsomme opptøyer i flere svenske byer. Det er med vantro og sjokk vi ser store horder av i hovedsak unge, aggressive og sinte muslimske menn som går fullstendig berserk og nærmest raserer store områder i by etter by. Disse voldelige pøblene skyr ingen ting og har ingen respekt verken for folk flest eller politiet. De angriper og ødelegge helt vilkårlig. Politiet blir fysisk angrepet og jaget, politibiler blir ramponert og satt i brann. Vi har t.o.m. sett at disse voldelige pøblene kjører rundt med politibiler og at de plyndrer og tar med seg politiutstyr.

Det finnes ingen unnskyldning for slik vandalisme. Det nytter ikke å skylde på at disse pøblene har blitt provosert eller at samfunnet ikke har tatt godt nok vare på dem. Det er kun pøblene selv som er ansvarlig for sin voldelig og destruktiv oppførsel og de MÅ stilles til ansvar og straffes. For slik oppførsel kan og skal vi rett og slett ikke akseptere. Folk flest reagerer på en slik meningsløs destruktiv voldelig oppførsel. Men folk flest reagerer også på at det er pøbler som herjer i gatene og at politiet har blitt jaget bort. «Hvor er politiet?» er det mange som spør om. Hvorfor settes det ikke inn tilstrekkelig med ressurser både i form av mannskap og våpen/utstyr til å slå ned opptøyene? Det er spørsmål som så absolutt er berettiget. Nå forventer ikke vi at norske politikere eller regjeringen skal trenge å svare på det, men vi forventer at tilsvarende hendelser ikke skal skje i Norge. Da er det viktig at politiet både har de ressurser og fullmakter de trenger for å kunne stoppe slike uakseptable opptøyer.

Også i Norge

Bare dager etter opptøyene i Sverige og Johnsen sendte inn sitt skriftlige spørsmål, ble det opptøyer også i Sandefjord. Flere hundre motdemonstranter samlet seg på torget i byen der SIAN skulle holde sin markering. Underveis ble det kastet stein på politiet, revet i barrikader og også murstein ble kastet på politibiler. Politiet måtte inn og bruke tåregass for å få kontroll på situasjonen.

Noen av de voksne demonstrantene hadde også med seg sine egne barn som aktive deltakere.

Nå har justisminister Emilie Enger Mehl svart Johnsen. Hun mener norsk politi «har både kunnskap og kompetanse til å håndtere store demonstrasjoner» og viser videre til at Oslo politidistrikt i 2005 utarbeidet «et eget mobilt innsatskonsept for å koordinere innsatsen ved hendelser der større folkemengder er samlet. Innsatspersonell som inngår i dette konseptet har utdanning og tilpasset verneutstyr, i tillegg inngår ulike typer kjøretøy.»

– De siste årene har det flere steder i Norge vært større demonstrasjoner og markeringer knyttet til SIAN, og Oslo politidistrikt har bistått med kompetanseheving i flere politidistrikt. Andre politidistrikt har også fått bistand av innsatspersonell fra Oslo politidistrikt ved forhåndsplanlagte demonstrasjoner. Jeg vil understreke det viktige arbeidet som gjøres i forkant av demonstrasjoner ved at politiet er i dialog med arrangørene og eventuelle motdemonstranter for å legge til rette for at alle parter får ytret sin mening på en god måte, svarer justisministeren.

Men ikke alle er beroliget.

«Byen min er ødelagt. Landet mitt er i fare.»

Det var ordene til en eldre mann på sykkel som Resett traff på i gatene bak Sandefjord torg lørdag 23. april.

Vi møtte mannen noen minutter tidligere, da han advarte om at «politiet skal sprenge granater». Det var tåregassgranater han mente.

Mannen, som ikke ville navngis, var på gråten. Hans far igjen, som opplevde andre verdenskrig, hadde advart sin sønn «Det kan komme krig til Norge igjen.»

