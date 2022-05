annonse

Ida Emilie Eseme Jensen (24) er skribent i Krølltopp, og mener at hvite bør tenke seg om før de fletter håret med «afrikanske» krøller.

– Jeg vil gjerne fortelle hvorfor jeg synes dette er problematisk, skriver Jensen i NRK p3.

Hun mener det er snakk om stjålen identitet og kampen for menneskerettigheter.

Jensen skriver at fletter har spilt en stor rolle i den afrikanske kulturen, hvor de ulike flettene kunne være for å vise hvor man hører til i samfunnet, som sivilstatus, alder og familiens velstand.

Hun legger også til at fletter ble brukt under slavetiden for å kunne overleve ved å gjemme ris inn i dem.

Jensen mener at det blir problematisk når hvite mennesker blir hyllet for flettene sine, mens svarte blir straffet.

– Vi ser svarte mennesker som mister jobber, blir utestengt fra utdanningsinstitusjoner og daglig blir diskriminert når de går med de samme flettene, skriver Jensen.

Hun legger til at hun synes det er fint at folk spør om afrikanske fletter og vil lære om dem, men mener at hvite heller bør finne «noen andre nydelige fletter som er litt mindre problematiske.»

Jensen understreker at hun ikke mener det er rasistisk av hvite å gå med afrikanske fletter.

