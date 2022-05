annonse

Casper Ruud, som har møtt Dusan Lajovic tre ganger tidligere, skal igjen måle krefter med serberen.

Casper Ruud skal møte Dusan Lajovic i 2. runde av ATP1000-turneringen i Madrid. Ruud har aldri tapt for serberen tidligere, men etter at Lajovic slo kroaten Borna Coric med sifrene 6-3, 4-6 og 6-4 i et jevnt oppgjør, er han atter klar for å prøve å slå vårt tennis-ess.

Dusan Lajovic er ranket som nummer 77 på ATP-rankingen, mens Casper Ruud som har beholdt syvende plassen på rankingen er femteseedet i Madrid Open som spilles på grus.

Sist Ruud og Lajovic møttes var i ATP-cup i Sydney tidlig i januar hvor Ruud vant forholdsvis enkelt.