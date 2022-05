annonse

I helgen hadde NRK.no en omfattende og forseggjort sak ute på sine nettsider. Den handlet om å konvertere til islam.

Reportasjen kom mot slutten av Ramadan. På avslutningsdagen idag, feirer muslimene id, og for tredje året på rad har NRK en helkveld kalt «Festen etter fasten». Ingen annen religion enn kristendommen får slik oppmerksom. Islam er blitt nr 2 religion i Norge, i underkant av 5 prosent av befolkningen har bakgrunn fra muslimske land.

Ingressen til NRK er som følger: «Tre norske konvertitter forteller om sitt møte med islam i voksen alder. – Det er der jeg føler at jeg hører hjemme.»

Det interessante er at to av de tre som NRK profilerer som «norske» har bakgrunn fra Chile. Det hadde også IS-terroristen Bastian Vasquez som vokste opp i Skien. Han dro til Syria og ble drept i 2015.

Den tredje NRK intervjuer heter Dorothea Mavrogianni (28). Vi får bare lese at hun vokste opp på tettstedet Hemnes i Aurskog-Høland, og flyttet til Rykkinn i Bærum i tiårsalderen. Men navnet hennes tyder også på utenlandsk opphav, trolig italiensk.

Disse tre blir spurt om sin vei inn i islam. Første person beskrives slik:

Dorothea Mavrogianni (28) leste koranen i timevis på biblioteket som 14-åring. Tok hun taxi sørget hun for å sitte foran slik at hun kunne snakke med sjåføren dersom vedkommende var muslimsk.

– Det var en lang prosess, fordi jeg konverterte ikke før jeg var 21 år, men interessen var der fra ungdomsårene, sier hun.

28-åringen vokste opp på tettstedet Hemnes i Aurskog-Høland, og flyttet til Rykkinn i Bærum i tiårsalderen.

– Det var ingen utenlandske folk som bodde på Hemnes, så det var aldri snakk om noen andre religioner. Men da vi flyttet til Bærum ble jeg kjent med noe helt nytt.

Rykkinn er et område i Bærum kjent for sitt multikulturelle bomiljø.

Den neste i artikkelen:

Som liten bodde Richard «Pumba» Bravo (38) i Chile. Her fikk han religionen banket inn med teskje, men for han – var det feil religion.

– Jeg bodde i Chile som er rent katolsk. Jeg har til og med jobbet for nordisk bibelmuseum hvor jeg oversatte tekster fra spansk til norsk, smiler han.

Likevel har 38-åringen aldri følt at «Den hellige treenighet» stod han nær.

Da familien flyttet til Norge bosatte de seg på Holmlia i Oslo, et område hvor han fikk gå på skole med folk fra ulike kulturer som tilhørte ulike religioner.

Pumba begynte å oppsøke andre religioner enn det han ble servert i eget hjem.

– Jeg har alltid visst at gud finnes, men det føltes ikke riktig å være katolsk. Det surret for min del. Men i islam fant jeg det jeg levde for, noe jeg ikke fant i «Den hellige treenighet».

Han gjorde som Dorothea og leste mye.

Den tredje:

Som Pumba og Dorothea, ble også Jocelyne Aliyah Vazon Martinez (40) inspirert av miljøet hun hadde rundt seg. Men for henne var denne tilhørigheten den aller største årsaken til at hun konverterte.

Jocelyne har også foreldre fra Chile hvor den kristne-katolske tradisjonen står sterkt. Likevel var aldri religion en sentral del av oppveksten hennes.

– Foreldrene mine var veldig opptatt av at vi skulle finne vår egen religiøse identitet som var riktig for oss. De var ikke veldig opptatt av å ha tradisjoner eller rutiner knyttet til én bestemt religion, selv om mamma selv var religiøs.

Da hun sammen med familien flyttet til Norge, bodde de på et sted utenfor Oslo hvor det ikke var mange andre melaninrike folk. Det var noe hun kjente på.

– Jeg og broren min ble utsatt for rasisme gjennom hele barndommen. Det ble påpekt at vi ikke var som alle andre, forteller Jocelyne.

Men på ungdomsskolen ble ting litt annerledes.

Hun begynte på en større skole og ble en del av et større multikulturelt miljø. Det var her hun fikk kjennskap til det varme fellesskapet hun opplevde islam kunne by på.

– De fleste vennene mine i ungdomsårene hadde muslimsk bakgrunn, og det var gjennom dem at jeg begynte å få et innblikk i islam, sier hun.

Og sier at det skaper en trygghet for henne å bli inkludert.

– Det var det vi hadde gått glipp av da vi var mindre: Venner som godtar deg og inkluderer deg.

NRK har også bedt en forsker kommentere på konvertering.

– Det er ikke så vanlig å konvertere til islam i Norge, sier Nora Stene som er førsteamanuensis i religionsvitenskap ved Universitetet i Oslo.

«Det kan være fordi konvertittene kan møte på skepsis,» skriver NRK.

– De som har konvertert til religioner som har vært ukjente for storsamfunnet har fått oppleve majoritetens skepsis. Dette gjelder særlig de som har valgt en religion som har vært uglesett, som islam, forklarer Stene. Og NRK fortsetter:

Og denne skepsisen det er snakk om, har blant annet Dorothea fått møte.

Det var aldri noe spørsmål om hun skulle konvertere, men å gå ut med det til offentligheten har ikke vært enkelt. Blant annet på grunn av familiens holdninger til religionen. Lenge måtte hun holde interessen for religionen skjult for nær familie.

– Da jeg fortalte om konverteringen ble jeg fortalt at jeg kunne bli arveløs.

Kommentar

NRK-artikkelen handler tydelig om hvor vanskelig det er å være muslim. Man blir «uglesett», det er «skepsis».

– Det er ikke helt enkelt å være hvit muslim, da det er få av oss, sier Dorothea.

Og før beskrivelsene om vanskene, kom fortellingen om hvilken tiltrekning de følte til islam.

NRK maskerer fullstendig de mange forholdene som skiller islam fra andre religioner. Intet sted forfølger de fire journalistene som står bak reportasjen om konvertittene har reflektert over hvorfor det er så kontroversielt å konvertere til nettopp islam.

Det er en rekke ulike forhold man kunne tatt opp. Det gjelder profeten Muhammed som forbilde, hva han sto for og gjorde, inkludert av slaveri, voldtekter og folkemord. Journalistenes underliggende nysgjerrighet burde ledet dem til spørsmålet: Hvordan kan noen ville konvertere til en slik «religion»?

Og bare de senere år er det mange eksempler på islam i praksis, det gjelder eksempelvis under IS i Syria eller nå i Afghanistan under Taliban. Men istedet er det konvertittenes naive hyllest av islam som får råde grunnen alene.

Jocelyne ber fem ganger om dagen, men har tatt et bevisst valg om å ikke gå med hijab helt enda.

– Jeg føler meg ikke klar for det. For meg er det sentralt at man har egen vilje, og at det ikke finnes tvang i religionen.

– Det som er viktigst for meg er bønn. Og det å leve etter muslimske regler for fred og menneskeverd. Det er det jeg prøver å implementere hele tiden i hverdagslivet mitt, forteller 40-åringen.

Hun forteller videre at hun er veldig opptatt av å lære barna sine om at vi alle er like mye verdt uavhengig av kjønn, seksuell legning, og kjønnsuttrykk.

– Det er viktig å lære barna mine å ikke dømme noen, og ikke diskriminere noen, sier hun.

Dorothea har også vurdert hijab, men sier hun er redd for hvordan hun blir møtt dersom hun har det på.

– Håret mitt er foreløpig en for stor del av identiteten min. Jeg er også veldig redd for hvordan dette vil bli møtt av eventuelle familiemedlemmer.

Her får NRK formidlet typisk islamsk sannhetsforvrengning. At det ikke skulle være tvang i islam, at hijaben er frivillig og et valg kvinner selv gjør, at islam skulle handle om «fred og menneskeverd».

NRK er ikke det eneste mediet i Norge som gjør dette, som forskjønner islam. Vi har tidligere tatt for oss Aftenpostens tilsvarende mangel på kritisk journalistikk.

Heller ikke i norsk skole lærer man noe sant om islam. Den behandles som en tvilling av kristendommen og Muhammed som en versjon av Jesus.

Det er et «poeng at en ikke bygge opp under fordommer, en bør trå særlig varsomt for å unngå å tråkke på folks følelser,» sa Utdanningsdorektoratet til Resett da vi spurte i 2017 om innholdet om islam i KRLE-faget i norsk skole. Men den ene var en krigsherre og den andre en mann som frivillig lot seg ofre på et kors.

Også andre har funnet en tilsvarende skjev fremstilling i norske lærebøker.

«Etter å ha lest gjennom lærebøkene kan det virke som vestlig historie er åpen for fremheving av problematiske historiske hendelser, kritikk og fordømmelse, men slike fremhevinger av problematiske hendelser, kritikk og fordømmelse ikke opptrer i den delen av boken som omhandler den islamske verdens historie,» hevdet Kristoffer Tyssøy Høisæther i masteravhandling i historie ved universitetet i Bergen som ble omtalt i Vårt Land i 2019.

Der analyserer han hvordan middelalderen fremstilles i ni lærebøker som benyttes i grunnskolen og videregående skole etter Kunnskapsløftet.i konklusjonen.

Ifølge Høisæther maler lærebøkene «et bilde av et religiøst intolerant Europa med forfølgelser av annerledestroende, mens situasjonen i den islamske verden fremstilles som dens rake motsetning med religiøs pluralisme, toleranse og samarbeid».

Og når man heller ikke gjør noe forsøk i mediene, ender vi opp med en befolkning av nordmenn som har et naivt bilde av denne vår nest største religion, som i praksis er like mye av en politisk mobiliseringskraft. Islam er en ideologi.

Nordmenn fleste kjenner ikke til islam, og ingen i de etablerte mediene har tenkt til å opplyse dem heller. Der vil det sannsynligvis være flere i årene som kommer som vil konvertere til islam.

Og med det vokser problemet. For islam er et problem, for så vel muslimer som oss andre.

