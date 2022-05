– Den ekstraordinære situasjonen med krig i Ukraina tilsier at staten må kunne ha et større handlingsrom enn normalt. Dette er for at vi skal være i stand til å gi alle barn som kommer et tilbud, sier barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp) til Dagsavisen.

– Å kutte i tilsynet må være en siste utvei

Statens helsetilsyn er bedt om å følge med på tilsynspraksisen, og det skal fremdeles skal være periodiske statlige tilsyn, men Barneombudet mener likevel at å kutte i tilsynet må være en siste utvei.

– Økonomiske hensyn kan ikke trumfe barnets beste. Det beste hadde vært om regjeringen kunne tilført flere ressurser og personell. Hvis det ikke er mulig, bør myndighetene vurdere om det finnes andre tilbud man heller kan kutte i, sier seniorrådgiver Mathias Lia Nordmoen i Barneombudet.

Lovforslaget var ute på en kort høring før regjeringen presenterte forslagene sist uke. Også Norsk Fosterhjemsforening reagerte sterkt på forslagene i høringsrunden.

– Det å korte ned kravet til oppfølgingsbesøk og tilsyn er å utsette disse barna for nok en omsorgssvikt. Ukrainske barn må ha samme rettssikkerhet som norske barn har i fosterhjem med hensyn til oppfølging og tilsyn, skrev foreningen.