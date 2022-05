annonse

Til tross for et stort arbeidspress angående de flere tusen ukrainske flyktningene som melder sin ankomst over vårt landstrakte land, ser det fortsatt ut til at Politiets utlendingsenhet (PU) mestrer å avdekke grunnløse asylsøkere. For de kommer fortsatt daglig.

Uhjemlede uberettigede søknader

De det her gjelder blir, slik Resett har kjennskap til, systematisk pågrepet samt innsatt og internert på Politiets utlendingsinternat i samsvar med utlendingsloven § 106 første ledd bokstav b andre alternativ, jf. utlendingsloven § 99.

Deretter ventes en snarlig retur til hjemlandet eller til det landet i Europa som faktisk er ansvarlig for å videre behandle nærværende asylsøknad og/eller en tvangsretur til den staten vedkommende tilhører.

Bakgrunn

I 2013 søkte utlendingen (nå 37) om beskyttelse i Frankrike. Han reiste tilbake til Mali før søknaden var ferdig behandlet av de franske utlendingsmyndighetene.

Ovennevnte avgjørelse den gangen begrunnet utlendingen med at problemene i hjemlandet hadde opphørt.

I desember 2021 reiste utlendingen tilbake til Frankrike på bakgrunn av et forretningsvisum, hvorpå han reiste videre til Tyskland.

Utlendingen skal ha oppholdt seg i Tyskland i tre måneder, frem til 4. april 2022. Deretter reiste han til Norge og søkte asyl 19. april 2022.

Utlendingen har forklart politiet at det var «smugleren» som hadde ordnet med ovennevnte Schengenvisum, samtidig som smugleren hadde besluttet at utlendingen skulle søke om beskyttelse i Norge.

Misbruk

I denne saken var de det åpenbart for norske myndigheter at det var misbruk av asyl – og visuminstituttet. Dersom denne utlendingen følte seg berettiget til å søke asyl, skulle han i første omgang ha gjort det i det landet som innvilget hans forretningsvisum og/eller i Tyskland.

Utlendingen misbrukte også visuminstituttet på bakgrunn av at han ikke forlot Schengenområdet etter visumtidens avslutning.

Løgnaktige opplysninger

Da utlendingen fremsatte sin asylsøknad overfor norsk politi 19. april 2022, gav han videre uriktig informasjon.

Han opplyste at han før aldri hadde vært i andre europeiske land, samt at han ikke hadde søkt om visum eller asyl tidligere.

Etter politiets bekreftelser relatert til fingeravtrykksundersøkelser, bekreftet utlendingen politiets blottlegging av hans falske «asylhistorie».

Retten, ved tingrettsdommer Ina Strømstad, tok politiets begjæring til følge, hvorpå interneringsfristen ble satt til fire uker frem i tid.

