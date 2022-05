annonse

Første delrapport fra Representantordningutvalget ble lagt frem i dag og inneholder både innstramminger og lettelser i Stortingets økonomiske ordninger for stortingsrepresentantene.

Utvalget for ekstern gjennomgang av økonomiske ordninger for stortingsrepresentanter, som blir ledet av tidligere ekspedisjonssjef i Riksrevisjonen, nå pensjonist Therese Johnsen, ble nedsatt 18. november 2021 for å se på Stortingets pendlerboligordning.

Fra 16. desember 2021 ble mandatet utvidet til også å se på alle Stortingets økonomiske ordninger for stortingsrepresentanter, unntatt pensjonsordningen, nivået på representantenes lønn og tilskuddene som gis til partigruppene på Stortinget.

I en pressemelding i november i fjor hvor utvalget og dets mandat ble presentert uttalte utvalgsleder Therese Johnsen dette:

– Det blir en fullstendig og uavhengig gjennomgang av både gjeldende regler, retningslinjer og praksis. Oppdraget vi har påtatt oss blir viktig for å få ryddet opp og sikre et solid og godt regelverk som er tydelig og som har gode kontrollmekanismer. Tillit er viktig, men kontroll er nødvendig for god praksis av regelverk.

Stortingets første visepresident Svein Harberg fulgte opp med å si at utvalget var nøye valgt og bredt sammensatt for å sikre bred og relevant kompetanse og nødvendig uavhengighet.

Tittelen på delrapporten som ble fremlagt i dag er «Overordnete prinsipper for de ulike økonomiske ordningene» og er på ikke mindre enn 77 sider og inneholder blant annet forslag til flere innstramminger i Stortingets økonomiske ordninger for stortingsrepresentantene.

Utvalget skal levere sin rapport til Stortingets presidentskap innen 1. oktober, men allerede i delrapporten som ble lagt frem i dag kommer det flere forslag til endringer i Stortingets regelverk.